Titkolóznak arról, történt-e valami Orbán és Fico között Pozsonyban

Fico nem akarta elárulni, találkozott-e Orbánnal, azt azonban többször is elmondta, bármikor szívesen egyeztet a magyar miniszterelnökkel, ha lehetősége van rá.

„Orbán Viktort egy nagyon értelmes és tehetséges politikusnak tartom”

– mondta Fico, majd hozzátette, sok mindenben hasonló nézeteket vallanak.

A Smer elnöke elmondta, ha a szeptemberi választást követően pártjával kormányra kerülnek, mindent meg fognak tenni a Szlovákiába ékező menekültáradat megállításáért. Azt is elárulta, a múltban nem voltak a legjobbak a szlovák–magyar kapcsolatok.

„Mi azonban leültünk egy asztalhoz, kezet fogtunk és sikerült elcsendesítenünk az ellentéteket”

– mondta Fico arra utalva, miniszterelnöksége alatt Orbánnal jó kapcsolatokat épített ki.

A Fidesz és a Smer elnöke hasonló nézeteket vall a V4-es szövetség jelentőségéről is. Fico arra emlékeztetett, a múltban Szijjártó Péter (Fidesz) magyarországi külügyminiszter is járt a Smer székházában, ahol közös sajtótájékoztatót tartottak.

Lapunk információ szerint a Fico-Orbán találkozó megvalósult, ezt azonban a cikkünk megjelenésének időpontjáig nem sikerült több forrásból megerősíteni. A külügyminisztérium szóvivője, Matúš Dávid lapunknak azt nyilatkozta, a szlovák külügyminisztériumnak nincs tudomása arról, hogy efféle találkozóra sor került volna. Megkeresésünkre Orbán Viktor sajtófőnöke Havasi Bertalan sem nem erősítette meg, sem nem cáfolta, megvalósult-e a találkozó. Lapunknak mindössze a következőt nyilatkozta:

„Minden úgy van, ahogyan ma Fico elnök úr elmondta”.

Diplomáciai feszültségek

Korábban is volt már rá példa, hogy egy magyarországi, rangos politikai tisztségviselő úgy látogatott el Szlovákiába, hogy nem tájékoztatta róla a szlovák külügyminisztériumot. Az efféle esetek diplomáciai feszültséget szülhetnek, hiszen a protokoll értelmében a külföldi politikusok érkezését, programját és tartózkodási helyét előre be kell jelenteni. Ilyen helyzet alakult ki 2021-ben is, amikor Kövér László (Fidesz), az Országgyűlés elnöke Somorjára látogatott anélkül, hogy ezt a szlovák külügyminisztériumnak bejelentette volna. Ekkor Ivan Korčok volt szlovák külügyminiszter arra szólította fel a magyar felet, tartsa magát a diplomácia szabályaihoz.

Szocialisták a listán

A Smer bejelentette, a 2023-as választáson első alkalommal adnak helyet listájukon más párt képviselőjének. A 150. helyet így Artur Bekmatov foglalhatja el, aki az oroszbarát Szocialisták párt elnöke. Bekmatov korábban a dezinformációkat is terjesztő Zem a Vek magazinban publikált, illetve a kommunista párt tagja volt. Bekmatov saját bevallása szerint fiatalként közel álltak hozzá a radikális baloldal gondolatai, azonban a múltjában nem lát semmi kivetnivalót. Fico hozzátette, hagyni kell az embereket, hogy azzal a párttal azonosuljanak, ahová a szívük húz, és ha ez a szélsőséges baloldal, akkor a helyük a kommunista pártban van.