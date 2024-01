Tavaly több mint háromezer alkalommal vonultak ki a tűzoltó- és mentőszolgálat munkatársai

„A legtöbb hívást (1122) Pozsony megyében regisztrálták, Zsolna megyében 457-szer, Trencsén megyében pedig 351-szer riasztották a mentőket" – közölte a szóvivő.

Královičová elmondta, a HaZZ már 30 éve működik Szlovákiában, és azóta több változáson is átment a szolgálat. „A 2019-es év kiemelkedő volt. Amellett, hogy az összes megyeszékhelyre kiterjesztettük a szolgálatot, a tűzoltóállomásokat automata defibrillátorral szereltük fel, és olyan repülőgépeket szereztünk be, amelyek tűzeseteknél vagy más vészhelyzetben pilóta nélkül is képesek repülni" – mondta Adrián Mifkovič, a szolgálat elnöke.