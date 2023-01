Tavaly decemberben közel 20%-os volt a többlethalálozás Szlovákiában

Főleg Trencsén megyében növekedett meg a halálesetek száma, csaknem harmadával haladta meg a járvány előtti átlagot. Decemberben 93 ember halt meg Covid-19-ben, ami a nyolcadik leggyakoribb halálozási ok.

A tavalyi év utolsó hónapjában több mint 5400 ember halt meg az országban, ami az elmúlt 12 hónapot tekintve március és január után a harmadik legmagasabb szám. 17,8 százalékkal emelkedett a halálesetek száma a világjárvány kitörése előtti, azaz a 2015 és 2019 közötti időszak azonos hónapjának átlagához képest – derül ki a Statisztikai Hivatal által közzétett adatokból. A hivatal a tavalyi év első 11 hónapjának adatait is pontosította.

A teljes tavalyi évre vonatkozó adatokat még nem pontosították. „A 2022-es évre szóló végleges adatokat március végén teszik közzé” – tájékoztatott Zuzana Podmanická, a Statisztikai Hivatal népességstatisztikai osztályának igazgatója.

Decemberben, akárcsak tavaly egész évben, a munkaképes korúak (15–64 évesek) körében kevesebb haláleset fordult elő a világjárvány előtti ötéves átlaghoz képest. A decemberben elhunytak között lényegesen megemelkedett a 65 évnél idősebbek száma. 2022 decemberében a többlethalálozási arány közel 24 százalékos volt, összesen mintegy 4300 idős ember halt meg (ami az összes haláleset közel 79 százalékát teszi ki).

Enyhén romlott a helyzet a 65–74 éveseket tekintve. 30, illetve 21 százalék körül alakult a többlethalálozási arány.

Decemberben a világjárvány előtti ötéves átlaghoz képest a legjelentősebb mértékben Trencsén megyében (33 százalék) és Nagyszombat megyében (21 százalék) emelkedett a halálesetek száma. A legenyhébb növekedést Besztercebánya megyében (11 százalék) és Kassa megyében (12 százalék) regisztrálták.

Tavaly decemberben is a keringési rendellenesség volt a vezető halálok, ez okozta a halálesetek 47 százalékát (közel 2600 fő), a második leggyakoribb halálok a daganatos megbetegedés volt, ami a halálesetek 22 százalékát (közel 1200 fő) okozta. Már régóta ez a két betegség okozza a legtöbb halálesetet Szlovákiában. „Decemberben több mint 13 százalékkal többen haltak meg keringési rendellenességben, mint 2015 és 2019 között átlagosan, ami a tavalyi év végi magasabb általános többlethalálozási arányban is megmutatkozott. Öt hónap után enyhén emelkedett a rákos megbetegedések okozta halálesetek száma is, 2022 decemberében az ötéves átlagnál majdnem két százalékkal többen haltak meg ebben a betegségben – közölte a Statisztikai Hivatal. Decemberben 93 ember halt bele a Covid-19 betegsége.