Tárgyalt a járványbizottság, szigorításokat javasolt

Csütörtökön 137 új fertőzöttet azonosítottak, ilyen magas számra a járvány kirobbanása óta még nem volt példa. Összesen 4772 tesztet végeztek, a jövő héttől pedig várhatóan még ennél is többet fognak, hiszen az egészségügyi minisztérium újabb nagy kapacitású mintavételi pontok felállítását tervezi. A tesztek számának növelésével várhatóan az azonosított fertőzöttek száma is növekedni fog.

Az újonnan regisztrált betegek mellett a gyógyultak száma is magas volt: csütörtökön 76 személyt nyilvánítottak egészségesnek, így jelenleg 1570 aktív fertőzöttről tudunk. Az ország összes régiójában azonosítottak fertőzötteket, de a legtöbb továbbra is Pozsony megyéből került ki, csütörtökön itt 51 beteget találtak. A legsújtottabb résznek továbbra is a főváros számít, 44 fertőzött innen származik. Szintén sok a beteg Kassa megyében, itt 22 új esetet azonosítottak. Utána következik Zsolna megye 18, Nyitra megye 15, majd Trencsén megye 10 új beteggel. Eperjes és Nagyszombat megyében 8-8 új fertőzöttet regisztráltak, Besztercebánya megyéből pedig 5 új beteg került ki.

Jó hír, hogy újabb halálesetről nem számolt az egészségügyi tárca, így a halálesetek száma továbbra is 37. Szintén bizakodásra adhat okot, hogy a kórházban kezelt személyek száma csökkent, jelenleg 92 embert tartanak bent, közülük 70-nél mutatták ki a fertőzést. Kilenc beteget kezelnek intenzív osztályon, 6-an szorulnak lélegeztetőgépre.

Javasolt szigorítások

A járványhelyzetre való tekintettel összeült a járványbizottság, hogy az aktuális intézkedésekről tárgyaljanak. Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter elmondta, hogy Szlovákiában jelenleg 2 vörössel jelölt járás van, amelyeknek látogatása különösen veszélyes lehet: az egyik a Pozsonyi I. járás (vagyis az Óváros), a másik pedig a Nagymihályi járás.

Narancssárgával a következő járásokat jelölik: a főváros további négy városrésze, Bazini járás, Szenci járás, Turdossini járás, Dunaszerdahelyi járás, Galántai járás, Illavai járás, Vágbesztercei járás, Puhói járás, Eperjesi járás, Kisszebeni járás, Rozsnyói járás, Báni járás, Vágújhelyi járás, Trencséni járás. Az említett régiókban a járványbizottság azt javasolja a regionális járványügyi szakértőknek, hogy vezessenek be szigorító intézkedéseket. Az egyik javaslat az, hogy tiltsák be az 500 fő feletti kültéri és a 250 fő feletti beltéri rendezvényeket. A járványbizottság azt is szeretné, ha az említett területeken 11 után már semmilyen rendezvényt nem tartanának (kivéve az esküvőket 150 főig), továbbá este 10 után már az alkoholfogyasztás is tilos lenne. Ezek azonban a bizottság részéről pusztán javaslatok, a bevezetésükről a regionális járványügyi szakértőknek kell dönteniük.

Vigyázzunk az idősekre

Marek Krajčí a fővárosi járványhelyzettel kapcsolatban elmondta: bár innen származik a legtöbb beteg, az jó hír, hogy a 65 év feletti korosztályból csak kevesen fertőződtek meg (az utóbbi 14 napban mindössze két személy). A vírus inkább a fiatalok körében terjed, ami főleg az éjszakai élet következménye. Az egészségügyi miniszter ezért felszólította az embereket, hogy ne menjenek olyan helyekre, ahol az este folyamán sok ember találkozik zárt térben.

Rosszabb a helyzet viszont Kassa megyében, ahol az utóbbi 2 hétben 31 idős személynél mutatták ki a fertőzést. A tárcavezető szerint ezek a személyek jóval nagyobb eséllyel kerülnek kórházba, és a betegség lefolyása is jóval súlyosabb lehet, ezért arra kérte a fiatalabb generáció tagjait, hogy ha lehet, kerüljék a nagyszülők látogatását.

Nincs új vörös ország

A járványbizottság nem bővítette a vörös kategóriába tartozó országok listáját, változott viszont a kockázatos régiók listája, ide tartozik már egyebek mellett Budapest, Bécs és Prága is. A kockázatos országok és a kockázatos régiók közt az a gyakorlati különbség, hogy a vörös országokból hazatérő embereknek házi karanténba kell vonulniuk, a rizikós régiókból hazatérő személyeknek azonban nem, mindössze javasolt, hogy fokozattan figyeljenek oda a higiéniai előírásokra. A rizikós régiók teljes listája megtalálható az egészségügyi minisztérium honlapján.

A járványügyi bizottság legújabb adatai szerint még mindig Ukrajnából hozták be legtöbben a koronavírust: augusztustól szeptemberig 129 importált esetet jegyeztek a járványügyi szakértők. Krajčí elmondta: azon is gondolkoznak, hogy teljesen lezárják az ukrán határt. A lista második helyén Horvátország áll, az előző hónapban 54 személy hozta be innen a vírust, főként a nyaralásból hazatérők. A harmadik Csehország (50 személy), majd Szerbia (16) és Magyarország (10) következik.