Sztrájkveszély a Markízánál

Vihar előtti csend – így lehetett jellemezni a hangulatot a kereskedelmi televízióban az alkalmazottak ultimátumának lejárta előtt. A Markíza vezetősége még csütörtökön délelőtt tudatta egy közleményben, hogy nem tartja reálisnak a Michal Kovačič műsorvezető, illetve az őt támogató alkalmazottak által megfogalmazott követelések teljesítését a szerkesztők autonómiájának betartásáról. Kovačič felfüggesztését is érvényesnek tartják, mivel a televízió álláspontja szerint a műsorvezető durván visszaélt a bizalommal és a szakmai előírásokat is megszegte, mikor egyenes adásban intézett beszédet a nézőkhöz. A műsorvezető többek között a televízió új vezetésének beavatkozását kifogásolta a vitaműsor és a televízióban közölt hírek tartalmába. A Markíza tiltakozói végül úgy döntöttek, hogy további öt napot adnak a vezetésnek és három követelésük van: a releváns politikai fejlemények bemutatása, a külső beavatkozások tilalma és a kritikus kérdések feltételének szabadsága.

A Markízán belül megszerveződő tiltakozás legalább 120 alkalmazottat érint – köztük műsorvezetőket, szerkesztőket, technikai háttérembereket. Mivel az intézménynek az elmúlt hónapokban létrejött a szakszervezete, elképzelhető, hogy sztrájkba lépnek, amennyiben a vezetőség nem hajlandó engedni a követelésüknek. Csütörtök délelőtt folyamán a tiltakozás némán zajlott – több műsorvezető és riporter is fekete ruhában állt a kamera elé, hogy jelezze támogatását Kovačič felé. A nyilvános tiltakozásban a Markíza alkalmazásában álló munkaerő mintegy harmada vehet bizonyítottan részt.

A televízió cseh tulajdonosa, a Kellner-család tulajdonát képező PPF nem kommentálta a szlovákiai fejleményeket. A pénzügyi csoport több, a televíziós műsorszolgáltatáson túlmutató területen is partneri viszonyban áll a szlovák kormánnyal – miközben a koalíciós pártok a hírek tálalása és a műsorvezetés elfogultságára hivatkozva bojkottálták a Markíza vitaműsorait is.

A konfliktus múlt vasárnap robbant ki látványosan, mikor Michal Kovačič moderátor az általa vezetett vita végén a nézőkhöz intézett egy monológot. Kovačič kifejtette, hogy orbanizáció fenyegeti a szlovákiai televíziókat, a szerkesztőség nyomás alatt dolgozik és elmondta, hogy a demokráciára nézve is fontos lesz, miként végződik ez a küzdelem. A műsorvezetőt és a vitaműsort a Markíza azonnali hatállyal felfüggesztette, miközben a televízió közleményben cáfolta a vádakat – ugyanakkor már korábban is nyílt titoknak számított, hogy a Testre Szabva a nyári szünet után már nem tér vissza a képernyőre.

Tiltakozó alkalmazottak

Kovačič mellett több mint százhúsz alkalmazott állt ki és azt követelték a Markíza vezetésétől, hogy három napon belül garantálja a műsorvezető és a vitaformátum jövőjét – ez a határidő tegnap járt le. A dolgozók további lépéseket helyeztek kilátásba, amennyiben nem teljesítik a követeléseiket, a csoportos kilépéstől kezdve a sztrájkig több fejlemény is elképzelhető. Az eseményeket tovább bonyolítja, hogy a Markízán belül tapasztalt nyomás miatt az alkalmazottak a közelmúltban egy szakszervezetet is alapítottak, melyet maga Kovačič vezet, így a gyakorlatban is lehetőségük adódik a munkabeszüntetésre és a műsorvezetőt is csak körülményesebb módon lehet végleg eltávolítani a televíziótól.

Az alkalmazottak szolidaritási akciója csütörtökön is folytatódott, ugyanis a nap folyamán következetesen fekete ruhákban álltak a kamerák elé. A tiltakozásba nem csak a műsorvezetők, de a technikai stáb tagjai is bekapcsolódtak. A közmédia átalakítása ellen tüntető alkalmazottak a saját tiltakozó akciójuk során szintén feketébe öltöztek.

A Markíza televízió vezetésének – élén Peter Gažík igazgatóval és Michal Kratochvíllal, a hírrészleg vezetőjével – egyértelműen nem áll szándékában teljesítenie a tiltakozók követeléseit. Az intézmény egy nyilvános közleményben tagadta meg, hogy eleget tegyen az ultimátumnak. A közlemény szerint Kovačič a professzionális újságírás összes szabályát megsértette a soron kívüli felszólalásával, megkárosította a Markíza jó hírnevét és a követelései a helyzet elemi meg nem értéséből fakadnak. A televízió szerint egyetlen médiatermék sem tolerálhatja, ha a szerkesztője visszaélve a bizalommal az élő műsoridőt használja fel a követelései ismertetésére. A Testre Szabva vitaműsor sorsával kapcsolatban az intézmény kijelenti, hogy dolgoznak a jövőbeni koncepción – egy olyan vitaműsort szeretnének kialakítani, amelyben minden nézet képviselve van és egyetlen politikai párt érdekében sem használják ki a műsort. A kormánykoalíció pártjai hetek óta bojkottálják a Markíza vitaműsorát, ami problémát okozott a megszólalók arányos bebiztosításában.

Maga Kovačič két napja a cseh Respekt magazinnak adott interjút, melyben kijelentette, 16 évnyi műsorvezetés után nagyon furcsa érzés megválni a televíziótól. A szolgálati postafiókját órákkal a konfliktust követően kikapcsolták és bejelentették, hogy leállítják a vitaműsort, elmondása szerint a munkahelyén csak előzetes bejelentés után jelenhet meg.

A tiltakozások az országhatáron túlra is kiterjedtek, tekintve, hogy a Markíza tulajdonosa a Renáta Kellnerová-vezette cseh PPF Group. Kellnerovát már hónapokkal korábban megszólították egy petícióban a Markíza alkalmazottai és arra kérték, ne engedjen a politikai nyomásnak, csütörtökön pedig a cég prágai székhelyén nyújtottak át neki egy tiltakozó levelet. A PPF-nek az érdekeltségei kapcsán több közös ügylete is akad a szlovák állammal, médiainformációk szerint legutóbb májusban írtak alá egy 14 millió euróra szóló szerződést az autópályadíj-rendszerek üzemeltetése kapcsán. Egyes elméletek szerint a kormánykoalíciós pártok részéről közvetlenül jelezték a cseh félnek, hogy a bojkott mellett a Markíza állami megrendeléseire is rossz hatással lehet a hír- és vitaműsorok politikai irányultsága. A PPF hivatalosan nem kommentálta a Markízával kapcsolatos fejleményeket.