Sztrájkkészültségben vannak a közszolgálati RTVS dolgozói

„A következő néhány órában és napban eldöntjük, a továbbiakban miként járunk el. Felszólítjuk a médiában és a kulturális szférában dolgozó kollégáinkat, csatlakozzanak a sztrájkkészültséghez, esetleg a további lépéseink során jelképesen támogassanak minket” – írják a közmédia munkatársai a nyilatkozatukban. Ahogy arról beszámoltunk, a kormánykoalíció képviselői szerdán a parlamentben első olvasatban megszavazták a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) megszüntetéséről szóló törvényt, amely ugyanakkor létrehozza a Szlovák Televízió és Rádió (STVR) nevű intézményt. A jogszabály lényegében azt a célt szolgálja, hogy a közmédia jelenlegi vezetését menesszék, illetve az intézmény irányítására új, a kormánykoalíció által ellenőrzött testületeket hozzanak létre. A még mindig a parlamenti folyamatban lévő törvényjavaslat szerint ugyanis a közmédia irányítására egy új összetételű tanácsot állítanának fel. A 9 tagú testületben 5 személyt a parlament, vagyis a kormányzó pártok alkotta többség választ meg, a további tagokat pedig a kulturális, valamint a pénzügyminiszter dele-gálja. Ez a tanács választja a jövőben a vezérigazgatót is, míg eddig az intézmény vezetőjéről a palament titkos szavazással döntött.

Ugyancsak létrejön egy 10 tagú ún. etikai bizottság, amelybe egyebek mellett a Szlovák Olimpiai Bizottság, a nacionalista Matica slovenská, az egyházak, de a kisebbségek képviselői is delegálhatnak személyeket. Bár a koalíció képviselői arról beszélnek, ez utóbbi testületnek „ellenőrző” szerepet szánnak és nem arra szolgál, hogy a közmédia által sugárzott tartalmakba, műsorokba beavatkozzon, valójában nem teljesen világos, mik lesznek ennek a bizottságnak a jogkörei. Ez utóbbiakról ugyanis majd az újonnan felálló tanács dönthet, amely pedig teljes mértékben a kormányoldal politikai irányítása alatt lesz. Az új jogszabály szerint egyébként a közmédia csatornái több reklámot sugározhatnának. A törvény életbe lépésével, még most nyáron megszűnik Ľuboš Machaj jelenlegi igazgató tisztsége. Machajt ugyanakkor a közmédia jelenlegi tanácsa is váratlanul elmarasztalta, mert a formális szabályokat mellőzve emelte meg az RTVS munkatársainak bérét. Emiatt elvben még az új törvény életbe lépése előtt leválthatná őt a parlament.

Az RTVS jelenlegi alkalmazottaiból felálló sztrájkbizottság a közleményében arra figyelmeztet, a politikai körülmények arra utalnak, hogy az átalakítás után jelentős hatalommal rendelkező közmédiatanács a kormányzó SNS ellenőrzése alá kerül, hiszen ez a párt ültette a kulturális minisztérium élére az oroszbarát dezinformációs médiumot működtető Martina Šimkovičovát. „Attól tartunk, hogy ebből a közegből érkeznek majd az STVR tanácsának, vagy az ún. etikai bizottságának bizonyos tagjai is” – fogalmaznak a közmédia jelenlegi dolgozói. Attól tartanak, hogy mindennek nemcsak rájuk, de az ország külföldi megítélésére nézve, illetve a nézők és hallgatók jogaira vonatkozóan is visszafordíthatatlan következményei lesznek. A közleményben arra is rámutatnak, az új törvény parlamenti vitája során egyes képviselők arról beszéltek, hogy a közmédia újságíróinak személyes közösségimédia-megnyilvánulásainak vagy magánéletének ellen-őrzésére is sor kerülhet. Szerintük ezek a kijelentések a megfélemlítésüket szolgálják, ezért egyre valósabbnak érzik azt a veszélyt, hogy az átalakított közmédiában az öncenzúra, illetve a cenzúra is megjelenhet. A közleményben arról is írnak, mindez veszélyeztetheti a polgárok alkotmányos jogait. Egyben attól tartanak, hogy a politikai irányítás alá vonás nem áll meg az RTVS-nél, hanem a mediális tér egészében és a polgárok életének egyéb területein is megjelenik.