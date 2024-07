Szlovákiának kevésbé fontos, ki lesz Biden utóda

Biden visszalépésére a visegrádi régió politikusai különböző módon reagáltak. Több csehországi politikus, például Petr Fiala kormányfő és Ján Lipavský felelősségteljes döntésnek nevezte a lépést, utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy az eredménytől függetlenül Európa biztonságpolitikai kiadásai növekedni fognak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Biden nehéz döntést hozott, mikor a visszalépés mellett döntött. Magyarországon hétfő délutánig sem a Donald Trumppal jó viszonyt ápoló Orbán Viktor miniszterelnök, sem pedig Szijjártó Péter külügyminiszter nem kommentálta a fejleményeket. Szlovákiában Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter szintén nem kommentálta a fejleményeket, miközben Robert Fico kormányfő csak érintőlegesen beszélt a témáról.

Amerikai ügynökök

Fico a visszalépés bejelentésének napján, vasárnap tett közzé egy videót a facebookon, a miniszterelnök júliusi visszatérése után ugyanis megújította szokását, miszerint 10-15 percben kommentálja az aktuális eseményeket. Fico mindössze a videó szöveges felvezetésében említette meg Biden visszalépését. A felvételen már arról beszélt, hogy nem fogja kommentálni az amerikai elnökválasztási kampányt, viszont Donald Trump bejelentése, miszerint az ukrán háború akár már a hivatalba lépése előtt lezárulhat, arról árulkodik, hogy az Egyesült Államoknak befolyása van Ukrajnára és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre is.

Fico odaszúrt megjegyzése beleillik a korábbi kijelentései közé. A miniszterelnök mondanivalója a Kuciak-gyilkosság óta radikalizálódott, beszédeinek visszatérő eleme az Egyesült Államok bírálata. Fico több téma kapcsán is felvetette, hogy az amerikai diplomácia az „ügynökei” révén igyekszik növelni befolyását Közép-Európában, köztük Szlovákiában is. Az ügynökök listája terjedelmes: ide tartozik Zuzana Čaputová volt államfő, az ellenzéki pártok, a részben az Egyesült Államokból érkező forrásokból gazdálkodó civil szervezetek (mint például a politikai korrupcióval foglalkozó Transparency International, vagy a külpolitikai think-tankként működő Globsec), valamint a kormánnyal szemben kritikus médiatermékek. Fico az amerikai elnökválasztásra azonban csak indirekt módon reagált, a legnagyobb figyelmet a Donald Trump elleni gyilkossági kísérlet margójára tett megjegyzése tette: a miniszterelnök szerint a merénylet ugyanolyan forgatókönyv szerint zajlott, mint a májusi, ellene elkövetett gyilkossági kísérlet – az elkövetőt a média bujtotta fel. Fico mellett a Smer több politikusa, például a frissen beiktatott EP-képviselő, Ľuboš Blaha, és az SNS vezető tisztviselői is tesznek amerikaellenes kijelentéseket.

Amerikai barátok

Az Egyesült Államok és Szlovákia kapcsolatai azonban a miniszterelnök kijelentései dacára egyelőre nem rosszak. Míg Magyarországon David Pressman nagykövet kimondottan sokszor konfliktusba kerül a kormánnyal, Szlovákiában hasonló diplomáciai vitáknak egyelőre a nyomát sem látni – miközben az ország gyakran fogalmaz meg különutas véleményeket az Egyesült Államok számára fontos kérdésekben, például az ukrajnai helyzet rendezése kapcsán.

A jelenségnek több magyarázata van. Az egyik, hogy az amerikai tisztviselők és szlovákiai kollégáik között továbbra is jó a viszony. Bár a kormány tagjai közül a miniszterelnök mellett Juraj Blanár külügyminiszter sem ápol szorosabb viszonyt az amerikai tisztviselőkkel, Robert Kaliňák védelmi miniszter, a Smer második embere kimondottan jó kapcsolatban áll az egyesült államokbeli politikai tisztviselőkkel. Szintén említésre méltó, hogy egy volt washingtoni nagykövet, Peter Kmec is helyet kapott a kormányban, az uniós alapokért felelő biztosként.

A viszonylag jó viszony másik titka a fegyveripar. Szlovákia, bár névleg elutasítja az Ukrajnának nyújtott fegyveres adományokat, üzleti alapon továbbra is szállít fegyvereket Kijevnek, ezzel az Egyesült Államok felé is gesztust gyakorol. A tavalyi évben több szlovákiai fegyvergyártó – részben állami tulajdonban – vállalt szerepet az Ukrajnának eladott lőszerek elkészítésében, a becslések szerint akár a száz millió eurót is elérhette a keletre küldött lőszerek értéke.

Zavartalanul folyik Szlovákia és az Egyesült Államok együttműködése a haditechnikai eszközök beszerzése terén is. Szlovákia még az előző Fico-kormány idején határozott az orosz MiG-flottájának lecseréléséről és 2018 végén kötött szerződést 14 darab amerikai F-16-os vadászrepülőre. Az első gépek, amelyek idővel átveszik a szlovák légtér védelmét, tegnap este érkeztek az országba. Átmenetileg elhalkultak a hangok a választási kampányban még nagy teret kapott védelmi szerződés körül is, melyet Fico a szlovák szuverenitás megsértéseként értékelt. Robert Kaliňák március elején megerősítette, hogy a megállapodást nem mondják fel, így az amerikai katonák több objektum, köztük a Konyha (Kuchyňa) és a Szliács (Sliač) melletti katonai repülőtereken is állomásozhatnak. Mint a védelmi megállapodás példája is megerősíti, az Egyesült Államok és Szlovákia viszonyát az elnök és a miniszterelnök személye helyett a washingtoni bürokraták és a szlovák kormány másodlagos szereplőinek viszonya határozza majd meg.