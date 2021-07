Szlovákiában is jöhet a vakcinakoktél

Az Oxfordi Egyetemen már hónapok óta zajlanak kutatások arról, hogy az Pfizer és az AstraZeneca oltóanyaga kombinálható-e egymással, és az eddigi eredmények rendkívül biztatók. Matthew Snape, a kutatás vezető professzora a BBC-nek elmondta, bármilyen sorrendben is adják be a két különböző vakcinát, erősebb immunreakciót vált ki a beoltottaknál, mint két dózis csak az AstraZenecából. Snape megjegyezte, a legideálisabb az, ha első adagként az AstraZenecát adják, és utána következik a Pfizer, de a fordított sorrenddel kapcsolatban is jó eredményeket mértek. A kutatók egyelőre négyhetes időintervallummal kísérleteztek, de már azt is vizsgálják, hogy mi történik, ha a két dózis között 12 hét telik el (vagyis annyi, amennyit korábban az AstraZeneca két dózisa közt javasoltak a szakértők).

A különféle oltások kombinációja több nyugat-európai országban (például Spanyolországban vagy Németországban) már bevett szokásnak számít, de a szlovák egészségügyi minisztérium idáig nem engedélyezte a készítmények keverését. Most azonban úgy tűnik, hogy Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter kötélnek állt – erről számolt be közösségi oldalán Vladimíra Marcinková, a Za ľudí parlamenti képviselője. Elmondása szerint a vakcinák kombinációja sokak számára egészségügyi okok miatt is szükséges.

„Felkeresett egy hölgy, aki az első dózist az AstraZeneca vakcinájából kapta. Amíg eltelt tíz hét a következő adag beadásáig, kiderült, hogy terhes, így az orvosa nem javasolta az AstraZenecát. Azt ajánlotta, hogy helyette inkább Pfizert kérjen, ahogy ezt külföldön is csinálják. Nálunk viszont ezt nem engedélyezte a minisztérium. Tudom, hogy nem ez az egyetlen ilyen eset. Sokan szerettek volna második dózisra más vakcinát, mint az Astra, de sajnos eddig ezt nem lehetett”

– írta Marcinková, aki a helyzet megoldása érdekében tárgyalóasztalhoz ült az egészségügyi miniszterrel. A képviselőnő az egyeztetés után jó hírekkel szolgált, állítja, hogy a tárcavezető már dolgozik az ügyön.

A vakcinák kombinációjáról pár nappal ezelőtt magát Lengvarskýt is megkérdezték. Elmondta, egyelőre azt kell megoldani, hogy az oltási igazolványokban is fel lehessen tüntetni a különböző dózisokat. Konkrét időpontot a miniszter nem árult el, úgy fogalmazott, mindössze napok kérdése lehet a dolog.

Marcinková szerint legkésőbb ezen a héten már lehet kérvényezni a második dózis megváltoztatását a korona.gov.sk honlapon.

„Szeretném megköszönni a miniszter úr hozzáállását és nyitottságát. Látom, hogy politikai szempontból nincs könnyű helyzetben, éppen ezért is becsülöm, hogy a hivatali ideje megkezdése óta hallgat a szakértőkre, és azonnal reagál a gyakorlati problémákra”

– vélekedett a képviselőnő.