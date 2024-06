Szlovákia még sosem küldött ennyi női képviselőt az Európai Parlamentbe

Ódor Lajos

A komáromi születési közgazdász a Comenius Egyetem Matematika-Fizika Karán szerzett diplomát. A második Dzurinda-kormány idején az Ivan Mikloš által vezetett pénzügyminisztérium egyik fő tanácsadója volt és egyben a Pénzpolitikai Intézet (IFP) igazgatója. Később, a Radičová-kormány idején a miniszterelnök tanácsadójaként tevékenykedett. 2016-tól vendégtanárként tart előadásokat a Közép-európai Egyetemen (CEU), 2018-ban pedig a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) alelnökévé választották. A nagyközönség előtt akkor vált ismertté, amikor 2023-ban Zuzana Čaputová köztársasági elnök felkérte a hivatalnokkormány miniszterelnöki pozíciójára. Ódor az idei EP-választáson a legtöbb karikát szerezte, és egyben ő az egyetlen szlovákiai magyar nemzetiségű képviselő Strasbourgban.

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Az egykori újságíró Párizsban és New Yorkban végezte felsőfokú tanulmányait, politológiát és történelmet hallgatott. Később a Markíza kereskedelmi televízióban, majd a szlovák közszolgálati televízióban dolgozott, utóbbinál műsorvezetőként is tevékenykedett. Politikai pályáját mindössze a 2023-mas parlamenti választás után kezdte meg, gyakorlatilag az EP-választás volt az első megmérettetése. A PS listáján a negyedik helyen indult.

Martin Hojsík

A PS zöld aktivistája genetikát tanult a Comenius Egyetemen. Karrierje nagy részében környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozott: 20 évig volt a Greenpeace tagja, majd a Four Paws (Négy mancs) nemzetközi nonprofit szervezetnek is dolgozott, mely az állatokkal való emberséges bánásmódért harcol. 2019-ben is a PS-t képviselte az Európai Parlamentben, majd miután Michal Šimečkát 2023-ban a hazai törvényhozás alelnökévé választották, Hojsík átvette tőle az EP-alelnöki posztot.

Ľubica Karvašová

Tanulmányait a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen (EUBA) kezdte, majd a párizsi Sorbonne Egyetemen szerzett képesítést. Később diplomataként helyezkedett el, több poszton is dolgozott a szlovák külügyminisztériumnál. A 2020-as parlamenti választás után három miniszterelnök – Igor Matovič, Eduard Heger és Ódor Lajos – tanácsadójaként tevékenykedett, elsősorban európai ügyekkel foglalkozott. A Smer 2023-mas győzelmét követően átkerült Peter Kmec, a helyreállítási alapért felelős kormányfőhelyettes irodájába, de idén januárban távozott, miután a koalíció elfogadta a büntető törvénykönyv módosítását.

Michal Wiezik

Egyetemi tanár, a Zólyomi Műszaki Egyetemen végzett ökológia és természetvédelem szakon. 2012-ben megmérettette magát a szlovák parlamenti választáson, de az OĽaNO listáján indulva nem sikerült mandátumot szereznie. A 2019-es EP-választáson azonban sikerrel járt, amikor a PS a Spoluval közös koalícióban indult (Wiezik az utóbbit képviselte). 2021-ben átlépett a progresszívek táborába, ma már a párt elnökségi tagja. Tavaly indult az őszi választáson, és sikerrel is járt, de nem vette át mandátumát, maradt az Európai Parlamentben.

Lucia Yar

A Comenius Egyetemen, azon belül is a Társadalom- és Közgazdságtudományok Karon végzett, később itt előadásokat is tartott, főleg európai témákban. 2015-ben a belügyminisztériumnál dolgozott tanácsadóként, majd az Euroactiv nevű hírportálnál helyezkedett el. Yar főként a nemek közti egyenlőség kérdéskörével foglalkozik.

Ľuboš Blaha

Végzettségét tekintve politológus, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen tanult. Pályafutása nagy részében azonban politikusként dolgozott, 2006-ban már a smeres Pavol Paška házelnök tanácsadója volt. 2012-ben mandátumot szerzett a hazai törvényhozásban a Smer színeiben, azóta folyamatosan parlamenti képviselőként tevékenykedik. 2023-ban a parlament alelnöke is lett, ám erről a pozíciójáról most lemond, hiszen az Európai Parlamentben folytatja tovább. Az idei választáson a Smer színeiben ő szerezte a legtöbb szavazatot, a második helyről indulva megelőzte a listavezető Monika Beňovát.

Erik Kaliňák

A Smer fiatal generációjának képviselője, Robert Kaliňák védelmi miniszter unokaöccse. Pályafutását a Smer közösségi oldalainak szerkesztőjeként kezdte, majd 2018-ban belépett a pártba. 2020-ban meg is választották alelnöknek, miután Peter Pellegrini és munkatársai kiléptek a Smerből. 2023-ban Kaliňák 145 ezer szavazattal mandátumhoz jutott a szlovák parlamentben, azóta Robert Fico miniszterelnök tanácsadójaként dolgozik. A tavalyi eredményét az idei EP-választáson sikerült javítania, ezzel megelőzve Beňovát.

Monika Beňová

A Smer ötszörös EP-képviselője Blahához hasonlóan a Bél Mátyás Egyetem politológia szakán végzett, majd a magánszférában helyezkedett el, több cégnél is dolgozott menedzseri pozícióban. A Smerben 1999 és 2001 között a párt vezérigazgatói tisztségét töltött be, majd 2002 és 2004 között alelnökként tevékenykedett. Ugyanebben az időben a szlovák parlament képviselője is volt, de 2004-ben, az első szlovákiai EP-választáson azonnal mandátumhoz jutott, és gyakorlatilag 20 éve Strasbourgban dolgozik.

Judita Laššáková

A pozsonyi Páneurópai Főiskolán szerzett jogi diplomát. Bár nem tagja a Smernek, a párttal már régóta együttműködik. Laššáková előtt nem ismeretlen az Európai Parlament, korábban az ĽSNS színeiben induló Miroslav Radačovský, majd a fideszes Járóka Lívia asszisztenseként dolgozott. Emellett az Infovojna nevű internetes rádió volt munkatársa, amelyet az egyik legismertebb szlovák dezinformációs médiumként tartanak számon.

Katarína Roth Neveďalová

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatójaként európai tanulmányok szakon szerzett diplomát. Csaknem 20 éve kötődik a Smerhez, 2009 és 2014 között pedig a párt európai parlamenti képviselője is volt. Később azonban nem jutott be az EP-be, mindössze csak 2022-ben, Miroslav Číž helyetteseként került vissza Strasbourgba. 2018 és 2020 között Richard Raši informatizációért felelős kormányfőhelyettes tanácsadója volt.

Milan Uhrík

A Szlovák Műszaki Egyetemen doktori fokozatot szerzett energetika és alkalmazott elektrotechnika szakon. Korábban a szélsőjobboldali ĽSNS színeiben politizált, közeli munkatársa volt a pártelnöknek, Marian Kotlebának. Már a 2019-es EP-választáson is mandátumot szerzett, így idén kezdheti meg második ciklusát. 2021-ben állítólagos belső konfliktusok miatt elhagyta Kotlebáékat, és létrehozta a Republika nevű pártot, amely főként euroszkeptikus álláspontot képvisel.

Milan Mazurek

Uhríkhoz hasonlóan az ĽSNS-ben kezdte politikai pályafutását, 2016-ban a párt parlamenti képviselőjének választották. 2019-ben azonban le kellett mondania mandátumáról, miután a bíróság bűnösnek találta a Frontinus Rádióban tett rasszista megjegyzései miatt. 2020-ban újra bekerült a törvényhozásba. 2021-ben követte a kilépő Uhríkot, majd a Republika alelnökévé választották.

Branislav Ondruš

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett politológusi diplomát. Pályafutását újságíróként kezdte, a Markíza televízió hírszerkesztője és hírolvasója volt. 1999-ben politikai pályára lépett, az SDĽ szóvivője és alelnöke lett. 2002-ben visszatért az újságírói szakmához, egészen 2010-ig, amikor is a Smer képviselője lett. 2020-ban, a párt szakadásakor Pellegrinit követte, átlépett a Hlasba. 2023-ban a választás után a munkaügyi minisztérium államtitkáraként dolgozott.

Miriam Lexmann

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán, filológia szakon végzett. 2016-ban lépett be a KDH-ba, majd 2019-ben megválasztották európai parlamenti képviselőnek. A mandátumát azonban csak fél évvel később, Nagy-Britannia kilépésével vehette át. Ezúttal pártja egyedüli képviselőjeként jutott ki Strasbourgba. Férje Milan Majerský, a KDH elnöke.

(nar, TASR, Denník N)