Szlovákia kivételt kért a Slovnaftnak

„Figyeljetek ide! A vak is látja, Tarkovičcsal nem vált be a dolog, muszáj lesz változtatnunk. Észrevettétek, hogy a magyaroknak mennyire bejött Marco Rossi? Hozzunk mi is egy olaszt a kispadra! Hamšík említette azt a Calzonát, ismeri őt Nápolyból, azt állítja, nagyon jó. Próbáljuk meg vele?ˮ Leszögezzük, ez csak egy fiktív gondolatmenet, de meglepődnénk, ha nem valami hasonló hangzott volna el a Szlovák Labdarúgó-szövetség székházában Francesco Calzona szövetségi kapitány kinevezése kapcsán.