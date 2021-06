Szlovákia elismerte a magyar védettségi igazolványt, de kell hozzá az oltási igazolás

Az oltási igazolás a határátlépésen felül a belföldi szolgáltatások igénybevételére is feljogosítja a turistákat. A hírt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter jelentette be, azzal, hogy a két ország közötti, hetek óta tartó diplomáciai egyeztetéseknek meglett a gyümölcse. Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár szerda délután elmondta, Magyarországon ugyanazokat az előnyöket élvezik azok, akiknek szlovák oltási igazolványuk van, mint a magyar állampolgárok itt. Hozzátette, az igazolások elismerése a kölcsönösség elvén alapszik, így nemcsak a határátlépés egyszerűsödik a beoltottak számára, hanem a szolgáltatásokhoz való hozzáférés is. Az igazolások kölcsönös jóváhagyása korábban rengeteg kérdést vetett fel: míg Szlovákiában a QR-kódot tartalmazó többnyelvű tanúsítvány bevezetése jelentett kihívást, addig Magyarországon az volt a gond, hogy a védettségi igazolványról hiányzik az oltás dátuma, és az, hogy melyik vakcinával oltották az adott személyt.

A kétoldalú megállapodás értelmében azok a beoltott magyar állampolgárok léphetik át a szlovák– magyar határt teszt és karanténkötelezettség nélkül, akik „rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal és az oltóanyag típusát és valamennyi oltás dátumát rögzítő oltási igazolással” – áll a magyar konzuli tájékoztatóban.

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár megerősítette, Szlovákia elismeri az összes, Magyarországon használt oltóanyagot – beleértve az orosz és a kínai vakcinát, de továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy az oltás időpontja szerepeljen a felmutatott magyarországi tanúsítványon. Klus lapunk érdeklődésére elárulta, a koronavírus elleni védőoltást igazoló mobilalkalmazást is elfogadják a szlovák hatóságok, ha tartalmazza az említett adatokat. Az online dokumentumok frissítését június közepére ígérte a magyar kormány, így jövő héttől már a vakcina beadásának dátuma mellett az oltóanyag típusa is leolvasható lesz. A 18 év alatti személyek esetében a felnőtt kísérő igazolását kérik a hatóságok. Klus emlékeztetett, 2020. szeptember 1-jétől Magyarországra csak magyar állampolgárok, vagy magyarországi tartózkodási engedélyt felmutatók léphetnek be az ország területére. A beoltott személyek már kivételt képeznek, de az államtitkár abban bízik, hamarosan további enyhítésekre kerül sor.

A szerdai kormányülésen jóváhagyták az utazási jelzőlámpa módosítására vonatkozó javaslatot, mely értelmében gyorsabban juthatnak előnyökhöz a beoltott személyek. Az új szabály értelmében 3 hétnek kell eltelnie az első oltást követően ahhoz, hogy karantén-, illetve tesztkötelezettség nélkül lehessen a zöld besorolású országokból visszatérni Szlovákiába – tekintet nélkül arra, milyen típusú vakcinát kapnak. Az eredeti jelzőlámpa szerint a Pfizer és a Moderna oltóanyagok esetében a második adag oltást követően legalább 2 hétnek kellett eltelnie, a vektor alapú AstraZeneca-vakcinánál pedig 4 hétnek az első dózis beadása után. Továbbá rendkívül fontos változás, hogy június 14-től Magyarországról, Csehországból, Ausztriából és Horvátországból már 24 órás antigén- vagy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel is lehetséges a beutazás Szlovákiába, ha nincs oltási igazolásunk. A határ átlépése előtt azonban mindenkinek továbbra is kötelező a regisztráció a www.korona.gov.sk/ehranica weboldalon. Az egészségügyi miniszter javaslata szerint az utazási jelzőlámpa által biztonságosnak ítélt országokból hazatérve a kötelező karantént már csak június végéig lehet lerövidíteni negatív antigénteszttel, júliustól már PCR-tesztre lesz szükség. Ha a zöld ország egyikéből 12 óránál nem régebbi antigén- vagy legfeljebb 72 órás PCR-teszttel érkezünk Szlovákiába, akkor szintén nem muszáj abszolválnunk az izolációt. Kivételek vonatkoznak azokra, akik az elmúlt 180 napon belül átestek a fertőzésen, ők orvosi igazolással mentesülnek a tesztkötelezettség alól.