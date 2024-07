Szlovákia egy lépéssel közelebb került az uniós forrásokhoz

Szlovákia 2023. december 15-én nyújtotta be a helyreállítási alap negyedik kifizetési kérelmét az EB elé. A csomag teljes összege 923 millió euróra rúg, ebből azonban 125 millió euró az úgynevezett előfinanszírozás részét képezte, így a kormány jelenleg 798 millió euró kifizetésére számít.

Vita a Bizottsággal

Az előző három kérvényt még a korábbi, Igor Matovič (Szlovákia mozgalom) és Eduard Heger (jelenleg Demokraták) által vezetett kormányok idején küldték el, így ez volt az első olyan pénzügyi támogatás, amelyet az újonnan kinevezett Fico-kabinetnek kellett lehívnia. A kifizetési folyamat azonban rövidesen meg is torpant, mivel az EB 2024 februárjában úgy döntött, átmenetileg felfüggeszti a kérvény kiértékelését. A szlovák parlament ezen a napon hagyta jóvá a büntető törvénykönyv módosítását és a Különleges Ügyészség (ÚŠP) eltörlését, amit a Bizottság sem nézett jó szemmel, különösen azért, mert az utóbbi intézménynek kellett volna felelnie a lehívott források transzparens felhasználásáért. A problémára akkor a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke, Michal Šimečka figyelmeztetett. Peter Kmec (Hlas), a helyreállítási alapért felelős kormányfőhelyettes azonban azt mondta, a Bizottság pusztán néhány részletet szeretne tisztázni, ami egyáltalán nem szokatlan jelenség, például Olaszországban is hasonló események zajlottak le.

Az ügy újabb fordulatot vett, amikor a Denník N nyilvánosságra hozta Didier Reynders, az EB korábbi igazságügyi biztosának levelét, amelyet Kmecnek küldött. Reynders ebben magyarázatot követelt a szlovák kormánytól a büntető törvénykönyvvel és az Különleges Ügyészséggel összefüggő módosítások kapcsán. Példának okáért számonkérte, hogy az ÚŠP gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó ügyészei a Főügyészségre való áthelyezésük után miért nem olyan pozíciókba kerültek, ahol továbbra is az ilyen jellegű törvénysértések ügyében nyomozhatnak. A levélből az is kiderült, hogy korábban Kmecék több üzenetet is küldtek a Bizottságnak, de egyikben sem adtak kielégítő magyarázatot az aggályokra.