Szijjártó: Előbb legyen összefogás, aztán tárgyalhatunk a közös munkáról

Az MKP pozsonyi székházában tartott sajtótájékoztatón a magyar külügyminiszter hangsúlyozta, kormányának elfogadhatatlan az EU azon törekvése, mely szerint az uniós támogatásokat jogállamisági feltételekhez kössék. „Nekünk az uniós források járnak, semmilyen politikai zsarolást nem fogadunk el” – mondta Szijjártó. Hozzátette, ha a kérdésben fel tud állni egy objektív szempontokra épülő eljárásrend, akkor arról hajlandóak tárgyalni. „De a dolog jelenleg nem így áll” – véli a miniszter.

Ezzel kapcsolatos hír, hogy az uniós parlament elfogadta a szlovákiai magyarok képviseletét is magára vállaló EP-képviselő, Michal Šimečka (Progresszív Szlovákia) által benyújtott jogállamisági jelentést. A dokumentumban szereplő javaslat szerint az EU rendszeres időközönként ellenőrizné minden tagállamban a jogállamiság helyzetét.

Nem áll le a támogatás

Szijjártó arról is beszélt, nem a magyar kormánynak kell megmondania, mi a jó a határon túli magyaroknak. „Sokkal célravezetőbb, ha megkérdezzük tőlük, milyen segítségre van szükségük” – mondta. Hozzátette azonban, hogy a határon túli magyarok képviselete ott sikeres, ahol egységes tud lenni. Arra a kérdésre, ha az MKP, a Híd és az Összefogás egyesül, a magyar kormány továbbra is az MKP-t vagy a közös politikai szubjektumot tartja-e a partnerének, Szijjártó úgy válaszolt, ha ez megvalósul, ők készen állnak a közös munkáról egyeztetni.

A külügyminiszter kijelentette, a szlovákiai magyarok továbbra is számíthatnak a magyar kormány támogatására és segítségére. „Magyarország kormánya a jelen körülmények között is folytatja a felvidéki gazdaságfejlesztési programot” – erősítette meg arra utalva, hogy a világjárvány negatív gazdasági hatásai ellenére sem áll le a támogatási program. Arra emlékeztetett, eddig összesen 21 milliárd forinttal 3800 vállalkozást támogattak. „41 milliárd forintnyi beruházás jött ebből létre a Felvidéken” – mondta a miniszter, és hozzátette, a szlovák–magyar gazdasági vegyes bizottságban folytatják a program koordinációját.

A forró krumpli

Szíjjártó elmondta, a szlovákiai magyarokat érintő kérdésekben is konzultálnak a szlovák kormánnyal. Eredményként a kétnyelvű anyakönyvvezetés irányába tett első lépéseket emelte ki. „Szeretnénk eljutni odáig is, hogy a közúti jelzőtáblákon a magyarok által lakott települések neve magyarul is megjelenjen” – tette hozzá. Újságírói kérdésre arról is beszélt, a kettős állampolgárság szlovákiai tiltása a két ország viszonyrendszerében „forró krumpli”. A miniszter szerint az ilyen kérdéseket a közös sikertörténeteknek köszönhetően lehetne megnyugtatóan lezárni.

Hat új határátkelő

A tárcavezető elmondta, a koronavírus-járvány miatti határzár ellenére a magyar–szlovák határ átjárhatóságát is fontosnak tartják. „Célunk, hogy a határ két oldalán élő közösségek minél akadálytalanabbul jussanak át egymáshoz” – nyilatkozta. Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia kapcsolatai még soha nem voltak ilyen jók. Sikertörténetnek nevezte a közelmúltban átadott Monostori híd felavatását Komáromban. A magyar külügy vezetője elmondta, Andrej Doležal (Sme rodina-jelölt) szlovák közlekedési miniszterrel arról egyeztetett, hogy 2023-ig hat új határátkelőt szeretnének átadni. Ezen túl a jövőben újraindítanák több jelenlegi átkelőn a vasúti és a közúti tömegközlekedést. „Doležal miniszter úrnak javaslatot tettem arra, hogy indítsuk újra a vasúti személyszállítást Győr és Pozsony, Szob és Párkány, Komárom és Révkomárom között, de a salgótarjáni vasútvonalon is indítsuk újra a személyvonat-közlekedést” – közölte Szíjjártó azzal, hogy a szlovák miniszter erre nyitottságot mutatott. A magyar tárcavezető azt is jelezte Doležalnak, kormánya azt szeretné, ha a Budapest–Varsó gyorsvasút magyar–szlovák határátmenete Győr és Dunaszerdahely között lenne, de a két város közötti közúti összeköttetést is modernizálni akarják. Szíjjártó arra is emlékeztetett, a Miskolcot Kassával összekötő magyar autópálya utolsó szakasza egy éven belül elkészül.

Fontos a jó kapcsolat

Forró Krisztián MKP-elnök a miniszterrel való egyeztetés után megköszönte a magyar kormány támogatását és segítségét, amelyet a szlovákiai magyaroknak nyújt. „Említhetném itt a határátkelőkön való átjárás szabadabbá tételét” – fogalmazott azzal, hogy a határokon való átlépés további könnyítéséről is egyeztettek. Hozzátette, az óvodafelújításokért és a gazdaságélénkítő csomagért is köszönettel tartoznak. Forró hangsúlyozta, számukra is fontos a magyar–szlovák kapcsolatok jó színvonala. „Ebben az MKP aktív szerepet szeretne vállalni” – mondta pártelnök.



Szijjártó a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián való részvétele miatt érkezett Pozsonyba, ahol reggel egy panelbeszélgetésen vett részt.