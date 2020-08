Szigorúbb büntetések állatkínzásért

Az állatkínzókkal és az állattartási kötelezettségeiket elhanyagolókkal szemben lépne fel szigorúbban a törvény, aki kínzással az állat halálát okozza, nyolc évet is kaphat.

Alexandra Pivková (Za ľudí), a javaslat egyik beterjesztője rámutatott, az elmúlt hét évben állatkínzásért csupán hat embert ítéltek börtönbüntetésre, az állattartási kötelezettségek elhanyagolásáért pedig senkit sem ültettek le. Az ítélet legtöbbször pénzbírság, esetleg feltételes szabadságvesztés volt, de ennek nincs megelőző ereje.

Az enyhe büntetést példázza az a néhány héttel korábbi eset, amikor a Nagyszombati Kerületi Bíróság helybenhagyta két rendőr kétévi felfüggesztett szabadságvesztését, amiért 2016-ban emésztőgödörbe fojtottak egy kutyakölyköt. Zuzana Stanová állatjogi ombudsman megjegyezte, ebben az esetben jogkörrel való visszaélés is történt, mivel a rendőrök egy idős hajléktalantól vették el a kutyát.

Ridegtartás

Ha az állat elpusztul az elhanyagolása miatt, a módosítás szerint két év is kiszabható lenne, több állat veszélyeztetése miatt pedig akár öt év – ez a kitétel főként a tenyészállatokra, tehenekre, lovakra stb. vonatkozna.

A javaslat még mindig nem olyan szigorú, mint Csehországban, ahol nemrég hat évre emelték az állatkínzásért kiszabható börtönbüntetést. Azok a tenyésztők, akik nem biztosítják a megfelelő körülményeket állataik számára, akár tízévi eltiltásra is számíthatnak.

Stanová hasonlóan szigorú büntetést szorgalmazott, mert mint mondja, sok eset arról tanúskodik, hogy aki az állatokat bántja, az emberre nézve is potenciális veszélyt jelenthet.

A hazai módosítás egyik következménye, hogy az állatkínzással kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálása a kerületi rendőrkapitányságok helyett a járási kapitányságok feladata lesz, ahol jelenleg is kevesebb rendőr dolgozik a szükségesnél, az állatkínzással kapcsolatos esetek nagy része pedig jelenleg is megoldatlan marad. 2019-ben hatvanöt állatkínzásról szerzett tudomást a rendőrség, az esetek 34%-át tárta fel. Egy évvel korábban 33%-os felderítettséggel zárták az évet, 43-ból 14 megoldott esettel.

Állatviadalok

A törvénymódosítás az illegális állatviadalokra is kitér, a szervezés mellett a betanítás vagy az e célból történő állattartás is büntethető lesz. Ezek a személyek kétévi szabadságvesztéssel számolhatnak, viszont ha tettüket kiskorúak előtt követik el, vagy törvény által védett állatokkal, akár öt évet is kaphatnak. A módosítások novembertől léphetnek életbe, a javaslat beterjesztői azonban leszögezik, nem állnak meg, és azon fognak dolgozni, hogy még szigorúbban léphessenek fel az illegális kutyatenyésztés ellen. Ez azért is fontos, mert a Sloboda zvierat állatvédő szervezet szerint az uniós országok közül nálunk születik a legtöbb állat illegális tenyészetben.

A közeljövőben szintén sor kerülhet az állatok láncon való tartásának tiltására, amely már több európai országban is bevett gyakorlat.