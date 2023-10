Szerdán indul Izraelbe a szlovák kormánygép

A 89 férőhelyes kormánygép reggel indul Pozsonyból Tel-Avivba, jelentette be a szlovák külügyminisztérium. A konfliktus miatt ugyanis több légitársaság is törölte járatait, a nem törölt járatokon utazóknak pedig hatalmas késésekkel kell szembesülniük. A kormánygép fedélzetére elsősorban a kiszolgáltatott helyzetben lévő időseket, gyerekeket és terhes nőket vesznek fel. Ódor Lajos miniszterelnök nyilatkozatában közli, amennyiben a szlovák állampolgárok nem tudják megoldani a hazajutást Izraelből, a kormánygépet készek akár többször is kiküldeni. A szlovák pártok egy része ugyanis kritizálta a külügyminisztériumot.

„A 90 emberre tervezett késlekedő hazaszállítás nem oldja meg a helyzet. Az államnak biztosítani kell minden polgár biztonságos hazajutását”

– írta tegnap Matúš Šutaj Eštok (Hlas) és felszólította Zuzana Čaputová államfőt és Ódor Lajos miniszterelnököt, hogy azonnal cselekedjenek.

„A lehető leghamarabbi segítségnyújtás mellett állampolgárainknak arra is szükségük van, hogy biztosak legyenek benne, nem feledkeztünk meg róluk, és hogy a minisztérium mindent megtesz a biztonságuk érdekében”

– írja Čaputová a közösségi oldalán.

Dávid Matúš, a külügyminisztérium szóvivője közölte, Izraelben jelenleg nagyjából 450–500 szlovák polgár tartózkodik. Ebből összesen nagyjából 350 személy kérte a kormánygéppel való hazaszállítást.

„A nagykövetségünk továbbra sem regisztrált egyetlen sérült vagy halott szlovák állampolgárt sem”

– mondta a szóvivő.

Elsősorban a szentföldre zarándoklók jelezték a kormánygép iránti igényüket, de olyan polgárok is, akik már hosszú távon Izraelben élnek, de több mint 20 egyéni turistát is nyilvántartásba vettek.

Az A319 típusú kormánygép 91 férőhelyes, a fedélzeten azonban két egészségügyi alkalmazott is jelen lesz. A szóvivő arra is figyelmeztetett, mivel a kormánygép befogadóereje véges, aki teheti, továbbra is utazzon haza kereskedelmi járattal. A külügyminisztérium tanácsa továbbá, hogy akinek lehetősége van rá, próbáljon meg a szomszédos Jordánia fővárosából, Ammánból hazarepülni.

„Nem hagyjuk önöket cserben. Nem várjuk meg a különböző felhívásokat vagy parancsokat, mi cselekedni fogunk”

– írta nyilatkozatában Ódor, megnyugtatva az embereket, hogy szükség esetén mindenkit hazahoznak.

A külügyminisztérium továbbra sem ajánlja az Izraelbe való kiutazást, a már ott tartózkodó polgároknak pedig mielőbb fel kellene venniük a kapcsolatot Szlovákia izraeli nagykövetségével, akár személyesen, akár az alábbi telefonszámon: +972 544556642. Fontos ugyanis, hogy a külügyi képviselet tisztában legyen azzal, hányan szorulnak segítségre. A nagykövetség továbbá azt tanácsolja, kövessék figyelemmel a helyi híreket, tájékozódjanak megbízható médiából és mindenekelőtt a helyi önkormányzatok és a fegyveres erők utasításai szerint járjanak el.

Több hazai párt is nyilatkozatot adott ki az újabb fegyveres konfliktus kialakulásának kapcsán. A Szövetség elítéli az Izraelt ért agressziót, továbbá aggodalmát fejezi ki annak kapcsán, milyen hatással lehet egy újabb konfliktus a migrációs válságra. A Progresszív Szlovákia képviselője, Tomáš Valášek őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és felszólította a feleket a fegyveres konfliktus azonnali beszüntetésére. Az SaS szintén elítéli a Hamász támadását: „A civilek hidegvérű meg-gyilkolása és elrablása minden, csak nem legitim módja a célok elérésért folytatott harcnak”. Sem a Smer, sem pedig Robert Fico közösségi oldalán nem találunk semmiféle nyilatkozatot a háború kitörése kapcsán.