Tüntetők hangja: Szégyelld magad, János!

Az „O1G” (Orbán egy g...i) mellett az „Á1G” (Áder egy g...i) feliratok is megjelentek tegnap az ország számos pontján – a legkedveltebb médiumnak a behavazott autók szélvédője bizonyult és persze a közösségi oldalak –, miután a köztársasági elnök aláírta a rabszolgatörvénynek nevezett jogszabályt. A köztársasági elnök, mintha csak hergelni szerette volna a törvény érintettjeit, ugyanabban a közleményben jelentette be az aláírást, amelyikben boldog karácsonyt kívánt az országnak. A törvény aláírását azzal indokolta, hogy szerinte semmilyen aggály nem merülhet fel a munkavállalókkal kapcsolatban. Erre még Török Gábor politikai elemző is azt írta, hogy talán jobb lett volna inkább két közleményt kiadni: az egyikben kívánt volna boldog karácsonyt, és a másikban jelenti csak be a „rabszolgatörvény” aláírását.



Karácsonyi békemenet



Az aláírás hírére rögtön két demonstrációt is bejelentettek. A Kétfarkú Kutya Párt Nemzeti Összkarácsonyi Békemenetet tartott este hattól a Kossuth téren, mint írták, ez alapvetően egy hálatüntetés a kormány politikájáért, hiszen „végre dolgozhatunk nyolc napot minden héten, nem kell többet bajlódnunk a független bíróságokkal, megszűnt a hajléktalanság és eltűntek a külföldi egyetemek. És Soros, Soros, Soros, Soros”. A kutyapártosok hattól kezdtek, este nyolcra viszont összellenzékidemonstrációtishirdettek. Ez szintén a Kossuth téren kezdődött, és a szervezők a tömeget Áder János hivatalához akarták vezetni. Az esemény eredeti címe a „Ne írd alá János!” lett volna, de mivel ez időközben már meg is történt, „Szégyelld magad, János!”-ra változtatták.



Füstbombák, kaszák



A Momentum előre jelezte, füstbombákkal készült, emiatt a rendőrség több embert előállított. Ott volt több szakszervezet is, Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke azt mondta az Indexnek, Áder aláírásától „kiegyenesedtek a kaszák és kapák”. A demonstrációkra több ezer embert vártak, a rendőrség külön tájékoztatóval készült, hogy a megmozdulások „megőrizzék békés jellegüket”, de szinte borítékolható volt, hogy lesznek kisebb rendbontások és könnygáz is. A fokozódó indulatokat jelzi, hogy pénteken Kecskeméten egy gimnazista már nem is „bajszos sz...nak”, hanem „bajszos f...nak” nevezte Ádert és azt üzente neki, valamint az összes Fideszesnek, hogy „b...ák szájba magukat” és lépjenek hátra.



Általános elutasítás



A Publicus Intézet kutatása szerint szinte mindenki hallott a túlóratörvényről, és még a Fidesz szavazóinak 40%-a is rossznak tartja. A törvényt a leginkább – 88% – a mezőgazdaságban dolgozók utasítják el, az ipari munkások 81%-a, míg a kereskedelmi alkalmazottak 63%-a ellenzi. A túlnyomó többség szerint a törvény növeli a kiszolgáltatottságot, függetlenül attól, hogy elvileg önkéntes alapon írható elő több túlóra. A megkérdezettek 66%-a ért egyet a módosítást ellenzők megmozdulásaival. Ebben jelentős különbség mutatkozik pártpreferencia alapján, a fideszesek 62%-a „inkább nem ért egyet”, míg az ellenzékieknél 70% fölötti az egyetértők aránya. A bizonytalan, pártot nem választó emberek 70%-a szimpatizál a tüntetésekkel.



Orbán: ez jól van így



A miniszterelnök szerint az embereknek problémát jelentett, hogy nem túlórázhatnak többet, ezért hozták a túlóratörvényt. Úgy véli, az emberek többet akarnak keresni, ezért többet akarnak dolgozni, szerinte így lehet orvosolni a munkaerőhiányt. „Magyarországon munkaerőhiány van, mindenki tehet egy lépést előre, és ez jól van így” – mondta Orbán a Kossuth rádióban. A Fidesz-KDNP csak a buta szabályokat akarta megszüntetni, hogy „aki többet akar keresni, dolgozzon többet”, de azt állítja, nem lehet őket túlórára kényszeríteni, „aki mást állít, hazudik”. Orbán szerint a munkások szempontjából ez egy jó törvény, de a puding próbája az evés.



Hadházy, az állatorvos



Panaszt nyújtott be két állatorvos Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, eredeti szakmája szerint állatorvos ellen az MTVA Kunigunda utcai székházában tanúsított magatartása miatt a Magyar Állatorvosi Kamara Etikai Bizottságához. A december 19-ei keltezésű panasz szerint Hadházy Ákos december 16–17-én „az MTVA székházában önmagából teljesen kifordulva, minősíthetetlen, már deviánsba hajló módon viselkedett”. A két aláíró hivatkozik egyebek között a kamara szabályzatának azon pontjára, mely szerint az állatorvosnak „az állatorvosi tevékenység során józan, szakszerű és társadalmilag elvárható magatartást (alkalomhoz illő, kulturált megjelenéssel) kell tanúsítania”. (ksa, 44.hu, hvg.hu, MTI)