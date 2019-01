Szaporodnak az államfőjelöltek

Menyhárt József, az MKP elnöke tegnap adta le az elnökjelöltséghez szükséges aláírásokat tartalmazó petíciós íveket. 26 833 aláírás gyűlt össze. Menyhárt a „szlovákiai magyarok hangja” akar lenni, és ennek a közösségnek a problémáival akar foglalkozni. „A rengeteg összegyűjtött aláírásnak már komoly súlya van. Akárcsak Szlovákia többi polgára, mi is egyenrangúak vagyunk” – jelentette ki Menyhárt. Azt ugyanakkor elismerte, hogy míg az előző államfőválasztáson Bárdos Gyula volt az egyetlen magyar jelölt, most kettő is van: Menyhárt mellett Bugár Béla, a Híd elnöke is indul a választáson. Az MKP vezetője arra a kérdésre, hogy lát-e reális esélyt a győzelemre, azt válaszolta „meglátjuk, belevágunk”. A Focus ügynökség januári felmérése szerint az MKP jelöltjére a választók 1,5 százaléka szavazna.

Chmelár – elemző elnök?

Eduard Chmelár politikai elemző és egyetemi oktató is tegnap adta le az államfőválasztáson való indulásához szükséges aláírásokat. Az elnökjelölt összesen 17 953 támogató aláírást gyűjtött össze. Chmelár az átlagemberek elnöke szeretne lenni. „Szlovákiának – jobban, mint bármikor – szüksége van egy olyan emberre, aki egyesíti az országot” – mondta a jelölt. Bár Chmelárt gyakran hívják például a TA3 hírtelevízió beszélgetőműsoraiba, a konspirációs médiumok sem állnak tőle távol, ahol rendszeresen idézik az Andrej Kiskát bíráló kijelentéseit. Bár azt állítja magáról, hogy nem oroszbarát, többször kijelentette, nem ért egyet az Oroszország elleni szankciókkal. Chmelár egyébként baloldali jelöltnek tartja magát, a Focus felmérése szerint a választók 2,3 százaléka szavazna rá.

Akinek Tiso a példaképe

Róbert Švec államfőjelölt lehetőséget akar biztosítani a választóknak arra, hogy olyan hazafias jelöltre szavazhassanak, akinek mindig Szlovákia az első. Ezt ugyancsak tegnap jelentette ki, miután a parlamentben leadta az indulásához szükséges aláírásokat. Švec 18 261 támogató aláírást gyűjtött össze. A szélsőjobboldali Szlovák Megújhodási Mozgalom (Slovenské hnutie obrody, SHO) által támogatott jelölt újságírói kérdésre elmondta, a második világháború alatt létezett szlovák államban több pozitívumot mint negatívumot lát. Egyben példaértékűnek tartja Jozef Tiso elkötelezettségét az iránt, hogy a szlovákok elsősorban magukon és magukért dolgozzanak, és csak ezután tartsák szem előtt valaki más érdekeit. A Focus felmérése szerint a választók mindössze 0,5 százaléka szavazna Švecre.

Martin Slosiarik, a Focus közvélemény-kutató ügynökség vezetője lapunknak elmondta, hogy a felmérésük szerint azoknál a személyeknél, akiknek a támogatottsága 8–10 százalék alatt van, nem lehet megállapítani, hogy a szimpatizánsaik melyik másik induló személyt támogatnák. Ehhez ugyanis túl kicsi a megkérdezettek mintája. A szakember hozzátette, minél később jelenti be egy jelölt a visszalépését, annál nehezebb átirányítani a szavazótáborát egy másik induló személy támogatására.

Az elnökválasztásra március 16-án, szombaton kerül sor, a második fordulóra március 30-án. A jelöltek indulásukat január 31. éjfélig kell jelezniük a parlamentben.