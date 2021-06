Szakmai konzílium: Egyedül az oltással előzhető meg az újabb járványhullám

A konzílium elsősorban azt javasolja, hogy a háziorvosok is oltsanak a rendelőikben. „Az orvos a legmegbízhatóbb forrás, akihez a leggyakrabban fordulnak az emberek az oltással kapcsolatban. Ha a kezelőorvos ajánlja az oltást, és ő is adja be, akkor az állampolgár nagy valószínűséggel beoltatja magát” – közölte a konzílium. A szakértők szerint fontos lenne, hogy a vakcinákat elvigyék az emberek közé, és az egyes községekben tartsanak oltási napokat, együttműködve a polgármesterekkel, valamint a körzeti orvosokkal.

A konzílium szerint lehetővé kell tenni azt is, hogy az oltásra váró személy kiválaszthassa a neki megfelelő időpontot, illetve hogy több személy is regisztrálhasson ugyanarra az időpontra. Így szervezetten, tömegesen lehetne beoltani egy-egy község lakosait, vagy egy-egy cég dolgozóit. A szakértők hangsúlyozzák a regionális, a helyi sajátosságokra fókuszáló, például a kisebbségek nyelvén is megvalósuló oltási kampány fontosságát is. Úgy vélik, nem csupán a védőoltás előnyeiről kell tájékoztatni, hanem meg kell válaszolni a gyakran ismétlődő kérdéseket is, például a mellékhatásokkal kapcsolatban, továbbá meg kell cáfolni az oltásellenesek által terjesztett hamis információkat.

A szakértők szerint támogatni kellene az alkalmazottaikat beoltató munkáltatókat is. „Javasoljuk beoltani a hazai cégek külföldi alkalmazottait is, így akadályozva meg, hogy az otthon töltött szabadságuk után visszahurcolják a ragályt” – áll a közleményben.

Végezetül azt javasolják, hogy az illetékesek készítsék elő a 12 évnél idősebb gyerekek oltását a gyermekorvosi rendelőkben, hogy a diákok még a szeptemberi iskolakezdés előtt megszerezhessék a szükséges védelmet. „A gyerekek fontos szerepet játszanak a vírus terjedésében” – figyelmeztet a konzílium.