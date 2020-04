Szájmaszkokon kívül lázcsillapítókat és vitaminokat vásárolnának a legtöbben

Mi változott leginkább az elmúlt időszakban?

Amikor a koronavírus Európában is megjelent, az emberek egyhasználatos szájmaszkokat kezdtek el keresni. Dobozonként vitték, holott egy dobozban 50 darab van. Bele sem gondoltunk, hogy elfogyhat. Amikor pedig Olaszországban regisztráltak fertőzötteket, itthon is érezhetőbb lett a mozgolódás. Mivel gyorsan nőtt a betegek száma, az elmúlt két hétben az emberek megrohamoztak minket és nagy mennyiségben vény nélkül kapható gyógyszereket, jobbára lázcsillapítókat vásároltak, továbbá immunrendszer erősítőkkel és vitaminkészítményekkel látták el magukat. Ez lebénította a gyógyszerforgalmazók vonalait is. Alig bírták teljesíteni a megrendeléseket. Volt egy hét, amikor öt napig tartott egy rendelés kiszállítása.

Szintén jelentős változás, hogy csökken a vevők átlagéletkora. Az idősek helyett inkább a család fiatalabb tagjai jönnek. Ebből következik, hogy az emberek áttértek az elektronikus receptek használatára, ezáltal azonban a körzeti orvosok váltak leterheltebbé. Továbbá hétfőtől áttérünk egy kisebb ablakon keresztüli kiszolgálásra.

Hogy néz ki egy átlagos nap a gyógyszertárban?

A betegeket egész nap maszkban és kesztyűben fogadjuk. Kétóránként fertőtlenítjük a gyógyszertár nyilvános helyiségeit. A betegek legfeljebb kettesével léphetnek be az gyógyszertárba, a többiek sorban állnak a bejárat előtt. Vannak, akik telefonon érdeklődnek gyógyszereik elérhetősége iránt, ami jócskán lassítja a munkánkat, de próbálunk helytállni. Ezen kívül folyamatosan kapcsolatban vagyunk a gyógyszerforgalmazókkal; paracetamol tartalmú lázcsillapítókat, C-vitamint, védőmaszkokat, kesztyűket, infravörös lázmérőket kérvényezünk rendszeresen.

A megszokott rezsimben naponta kétszer kaptunk árut, ezekben a napokban azonban ez napi egy alkalomra csökkent. Nem rég szabályozták a rendeléseket, melynek következtében csak vényköteles gyógyszereket, dietetikus élelmiszereket, létfontosságú egészségügyi segédeszközt, illetve néhány fontosabb kiegészítő árut rendelhetünk, például vitaminkészítményeket, teákat. A kollégáink egy része pedig a gyógyszertár kórház területén található részében töltötte fel az egyes osztályok készleteit, arra az esetre, ha a járvány Komárom környékén is elterjedne.

Fokozottabban védik magukat a betegek az esetleges fertőzéstől?

Március 13-tól érvénybe léptek nálunk is a Szlovák Gyógyszerészeti Kamara kérelmei, amelyek szerint a vevőknek el kell takarniuk az arcukat. Mára már a új kormány is kötelezővé tette mindezt. Ahogy említettem, hétfőtől kis ablakon keresztül kell kiszolgálnunk betegeinket, akik eleget tesznek az előírásoknak. Fontos, hogy a szájmaszk takarja az orrot is, ne legyen átnedvesedve, és ne tapadjon a szánkhoz. Ügyelnünk kell arra is, hogy az arcmaszk rátapadjon az arcunkra, ne álljon el az orrunktól és a szánk mellett (az egyhasználatosaknál segíthet a kis merevítő, amelyet ráilleszthetünk az orrunk vonalára). A férfiaknak ajánlott megborotválkozni, a szemüvegeseknek jobban tapadó maszkot használni. A védelmet mindenképp növeli, ha az arcmaszkot tiszta kézzel helyezzük fel, és ha használat közben csak a szélénél érünk hozzá.

Mennyire igénylik a páciensek, hogy mindezt elmondják nekik?

Mi ezt ugyanúgy kezeljük, mintha egy felírt gyógyszert váltanának ki: tájékoztatjuk őket a helyes használatról. Mivel azonban maszkokból hiány volt, mostanáig arra biztattuk az embereket, találják fel magukat. A héten már megkaptuk a komáromi táskagyárból rendelt kétrétegű, mosható maszkokat is. Ezek mellett szól, hogy többször hordhatjuk őket, 60–90 fokon moshatjuk vagy kifőzhetjük, majd vasalhatjuk. Az egyhasználatos maszkokat is viselhetjük többször, de csak ha nem nedvesedett át. Olyankor át kell vasalni használat után.

Legjobban természetesen a szűrővel ellátott maszkok védenek, de azt elsődlegesen azok hordják, akik a fertőzötteket ápolják, vagy olyan helyen dolgoznak, ahol a levegőben nagy a fertőzés mértéke. A témával kapcsolatos különböző tévhitek miatt a megfelelő tájékoztatás különösen fontos.

Mint például az ibuprofén tartalmú gyógyszerek kártékony hatása?

Így van. Amikor a Francia Egészségügyi Minisztérium közz tette az interneten, hogy inkább paracetamol tartalmú lázcsillapítókat használjunk a koronavírus által okozott megbetegedéskor, mert az ibuprofén tartalmú lázcsillapítók elősegítik a koronavírus megtapadását az ember légzőrendszerében, ez az embereket rettenetesen összezavarta. Sőt, amikor nyilvánosságra hozták egy kisebb kutatás eredményét, miszerint az új fajta SARS-CoV-2 vírus ugyanazokat az ACE receptorokat használja, mint egyes gyógyszerhatóanyagok, szintén kételyeket ébresztett az átlag emberben. Ilyen tanulmányt csak egyszer, patkányokon végeztek, akiknek 8 hétig adtak ibuprofént. A tanulmányt nem ismételték meg, így senki sem tudja, lehet-e ebben az esetben is párhuzamot vonni emberek és patkányok között. Az adott magasvérnyomás-csökkentők használatát és a megfertőződés nagyobb lehetőségét ilyen kis tanulmány alapján szintén nem lehet összefüggésbe hozni.

A magas vérnyomással küszködőknek, a veseelégtelenségben szenvedőknek, a vérhigítót használó betegnek mértékkel vagy egyáltalán nem ajánlatos ibuprofén és acetilsalicilsav tartalmú készítményeket fogyasztaniuk láz- és fájdalomcsillapításra. Mégis sokan ezt teszik orvosaik és gyógyszerészeik figyelmeztetése ellenére is. Ezeknek a betegeknek inkább a paracetamol tartalmú készítmények ajánlatosak. Az egészséges betegek pedig gond nélkül alkalmazhatják az ibuprofént lázcsillapításra.

A szájmaszkokon kívül, mi iránt van a legnagyobb kereslet?

A lázcsillapítók és immunrendszer-erősítők, főleg C- és D-vitaminok iránt. Ezek kívül minden nap keresik az egyszerhasználatos kesztyűket, alkoholos kézfertőtlenítőket és lázmérőket is. Egy hónappal ezelőtt kezdtük korlátozni, hogy ezekből a termékekből csak kettőt vehet egy fő, bármikor is tér be hozzánk. Sajnos a fejvesztett vásárlás miatt épp ezek hiányoznak a leginkább.

Hogyan fogadják a vevők, ha valami nincs készleten?

Betegeink nincsenek tisztában a hattérmunkákkal. Az, hogy valami nincs, az nem a mi hibánk, de nem is az államé. A járvány következményei. A szállítmányokkal teli kamionok a határokon vesztegelnek. A gyógyszerforgalmazók korlátozott üzemmódban dolgoznak, sok alkalmazottuk otthonról dolgozik, és csak a raktárakba járnak be az emberek.

Érződik valamilyen pánik az betegek között?

Igen, érezni lehetett. Mostanra viszont kicsit lecsendesült a város. Érezni, hogy az emberek otthon vannak, és csak a legszükségesebbért mennek ki.

Mit tudtak tenni a gyógyszerészek azért, hogy csökkentsék az egyes termékek hiányát?

A gyógyszerész keverni tud a legjobban. Így tudtuk biztosítani WHO által ajánlott kézfertőtlenítőoldatokat és -zseléket a betegeink számára, viszont ezek drágábbak, mint a gyárilag előállítottak, hiszen az alapanyagokat külön kell megvennünk.

Ön mit tanácsol a következő hónapokra?

Maradjunk higgadtak és következetesek. Vásároljunk annyi élelmiszert, ami körülbelül egy hétre elegendő. Foglalkozzunk a családunkkal, töltsük tartalmasan az időt. Legyünk türelmesek, megértőek, még az idegenekkel szemben is. S ha tudunk, segítsünk az idősebbeknek, akiknek szüksége van rá. Ez az időszak alkalmasnak tűnik önmagunk megismerésére is. De ha csak ki akarunk kapcsolni, élvezzük, ahogy kitavaszodik. Kemény időszak vár ránk, de közösen elviselhetőbbé tehetjük ezt az időt.