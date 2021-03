A Trencséni Járásbíróság szabadlábra helyezte Jankovskát

Mivel az ügyész fellebbezett, a döntés nem jogerős, ennek ellenére Jankovská már most is elhagyhatná a kórházat – tájékoztatott Peter Erdös, Jankovská ügyvédje, aki szerint ügyfele továbbra is kórházi kezelést igényel. Szabadulása esetén elektromos karperecet kell hordania.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jankovskát múlt hét csütörtökön helyezték szabadlábra, röviddel utána azonban ismét letartóztatták őt a Fatima trencséni bár ügyével összefüggésben. A volt államtitkár az újabb letartóztatás előtt idegösszeomlást kapott.