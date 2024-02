Šutaj Eštok: Az iskolák biztonsága prioritást élvez

„Elmondtam a diákoknak, hogy mi a jelenlegi audit célja. Meghallgattam a véleményüket, javaslataikat, és kaptam egy képet arról, hogy miként látják ezt a problémát. Bízom benne, hogy ez és más ehhez hasonló találkozók további lépést jelentenek a nagyobb fokú biztonság felé” – jegyezte meg Šutaj Eštok.

Lucia Kurilovská, a tárca államtitkára hozzátette: a társadalomnak foglalkoznia kell azzal, hogy mi iránt érdeklődnek a fiatalok, és milyen igényeik vannak. „Ez a közösségi hálóra is vonatkozik, ahol a legaktívabbak, és az információkhoz korlátlanul férhetnek hozzá” – figyelmeztetett.

A tárca azt is jelezte, hogy a rendőrség is foglalkozik a radikalizálódás és számítógépes bűnözés kérdésével. „A közösségi hálókat figyelik, a belügyminisztérium egységei pedig intenzív kapcsolatban állnak más intézményekkel, a Szlovák Információs Szolgálattal, a Nemzetbiztonsági Hivatallal” – zárta a miniszter azt is hozzátéve, hogy ez egyértelműen növeli az esetleges támadások elleni védekezés hatékonyságát.