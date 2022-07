Sulík is nyilatkozott a tegnapi találkozóról

Richard Sulík, az SaS vezetője az Eduard Heger (OĽaNO) kormányfővel való szombati találkozó után továbbra is fenntartja követelését, és Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter távozását követeli. Ha ez nem történik meg, az SaS miniszerei lemondanak.

„Eduard Heger miniszterelnökkel terjedelmes és konstruktív beszélgetést folytattunk. Több dolgot is átbeszéltük, ennek ellenére továbbra is érvényben van a mi eredeti állásfoglalásunk, amelyet az SaS Országos Tanácsa is jóváhagyott. Azután, hogy július 6-án kiléptünk a koalícióból, készek vagyunk egy új koalíciós szerződés aláírására, amely szerint Igor Matovič nem lesz tagja a jövőbeli kormánynak. Ha ez nem történik meg, augusztus 31-én az SaS miniszterei kilépnek a kormányból” – írta az állásfoglalásában Sulík.

Sulík és Heger szombat este találkozott egymással.