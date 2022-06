Sulík gázárcsökkentése veszélybe sodorhatja az energiabiztonságunkat

Az energiahordozók tőzsdei ára az elmúlt hónapokban alaposan megugrott, így fennállt a veszélye annak, hogy a lakossági gázszolgáltatás ára a jövő év elejétől akár 100–150 százalékkal is nőhetett volna. A gazdasági minisztérium ezért új szabályokkal rukkolt elő, aminek köszönhetően szerinte enyhíthetnek a lakosságra háruló terheken. Richard Sulík gazdasági miniszter e hét elején jelezte, hogy azok a háztartások, amelyek négy évre szóló szerződést kötnek a Szlovák Gázművekkel (SPP), azoknak jövőre alacsonyabb ütemben nő majd a gáz ára, mint azt a piaci folyamatok indokolnák. Míg idén 43 eurót fizetnek megawattóránként (MWh) a gázért, jövőre ez 57, 2024-ben 65, 2025-ben 72, 2026-ban pedig 76 euróra emelkedik.

Így nőnek a költségek

Ez azonban csak a gáz ára, miközben a gázszolgáltatás több tételből áll. A Pravda napilap által közzétett elemzés szerint azok, akik a gázt csak főzésre használják, vagyis az éves fogyasztásuk 0,61 MWh körül mozog, jövőre 86 eurós gázszámlára számíthatnak, ami az ideihez képest nagyjából 21 eurós drágulásnak számít. Akik a gázt főzésre és vízmelegítésre is használják (14 MWh éves fogyasztás), azoknak jövőre 196 euróval, 788 euróra nő a gázszámlájuk. Akik pedig az említetteken kívül gázzal is fűtenek (29 MWh éves fogyasztás), azok 387 euróval többet, vagyis nagyjából 1559 eurót fizetnek majd a gázszolgáltatásért 2023-ban. A piaci folyamatok által indokolt 100–150 százalékos drágulás helyett így jövőre nagyjából 33 százalékkal drágul majd a gázszolgáltatás azon háztartások számára, akik négy évre szóló szerződést írnak alá az SPP-vel. Az említett adatok természetesen csak orientációs jellegűek, és csak arra szolgálnak, hogy érzékeltessék a drágulás mértékét.

Rövidebb szerződés

Akik abban bíznak, hogy a későbbiekben stabilizálódhat a gázpiac, és csökkenhetnek az árak, így nem éri meg számukra négy évre lekötni magukat az SPP-nél, azt kockáztatva, hogy a későbbiekben kamatostul hajtják majd be rajtuk az indokoltnál alacsonyabb jövő évi árat, azok egyéves szerződést is köthetnek. Míg azonban a négy évre szóló szerződést aláírók számára jövőre 33 százalékkal drágulhat a gázszolgáltatás, az egy évre szóló szerződést aláírók 59 százalékos drágulással számolhatnak. A Pravda számításai szerint a gázt csak főzésre használók – a fenti példát figyelembe véve – jövőre ez esetben 38 euróval fizetnének többet az ideinél. A gázt vízmelegítésre is használók 349, az ezzel is fűtők pedig 691 eurós drágulásra számíthatnak. Ez esetben is érvényes, hogy a drágulás a fenti példában szereplő fogyasztásra vonatkozik, vagyis egyesek ennél kevesebbet, mások többet fizetnek majd, a fogyasztásuktól függően.

Felemás lépés

A gazdasági tárca terveivel kapcsolatban azonban máris felmerült az első probléma. Hogy a jövő év első negyedére jelzett magas piaci árak hatását enyhítsék, Sulík szerint az SPP és a szlovák piac egyéb szolgáltatói a szlovák határhoz közeli, dél-morvaországi Dolní Bojanovice tárolóiból kölcsönözhetnének gázt, amit aztán 2026-ban adnának vissza. Ezzel kapcsolatban azonban a szlovák földgázforgalmazó társaság, az SPP – distribúcia szerdán jelezte, hogy „az említett tárolóból származó vésztartalékok háztartási fogyasztásra történő felhasználása – a Szlovákiában irányuló gázszállítások teljes leállása esetén – veszélyeztetné a gázellátás biztonságát”. Magyarán: ha az olcsóbb lakossági gáz érdekében feláldozzuk a tartalékainkat, az Oroszország felől érkező gázszállítás teljes leállása esetén súlyos gondokkal nézhetnénk szembe.

Az SPP – distribúcia felel a háztartások ellátásbiztonságáért abban az esetben, ha a téli időszakban leállna a Szlovákiába irányuló gázszállítás. E célra 550 millió köbméter tárolókapacitásra kötött szerződést a Dolní Bojanovice-i tárolóban.

„A hatályos jogszabályok szerint a háztartásoknak szánt gázt vészhelyzetben nem adhatjuk más célra vagy azonnali fogyasztásra. Tekintettel a jogi kötelezettségeinkre, a tárolt gázmennyiség egyéb célra történő felhasználása veszélyeztetné a kötelezettségeink teljesítését”

– figyelmeztet Milan Vanga, az SPP – distribúcia szóvivője. Szerinte az említett tárolóból származó gáz a fűtési szezonban a háztartások ellátásbiztonságát szolgálja, fedezi a rendszer technológiai és kereskedelmi veszteségeit, és kiegyensúlyozza a szlovák gázrendszert. „Ez nem a szlovákiai háztartások stratégiai gázellátására szolgáló tartalék. A készleteket arra az esetre szánják, ha vészhelyzetben nem érkezik gáz Szlovákiába, és a szállítók nem tudják ellátni a fogyasztóikat” – tette hozzá Vanga.

Valós veszély

Hogy az SPP – distribúcia nem a levegőbe beszél, azt a Fitch Ratings hitelminősítő most közzétett figyelmeztetése is alátámasztja. Eszerint a közép- és kelet-európai országok közül Szlovákiát, Csehországot és Magyarországot sújtaná leginkább az Európai Unióba irányuló orosz gázszállítások hirtelen leállítása, amely valós veszélyt jelent. Az említett országok nagymértékben függnek az orosz gáztól, és a Fitch szerint rövid távon nincs reális alternatívájuk. A hitelminősítő számításai szerint az EU-nak több mint három évbe telhet, mire az orosz gázt teljes mértékben kiváltja. „Ha az orosz gázszállítások megszűnnének, az említett országok nagy sokkhatással szembesülnének. Jelentős károk keletkeznének egyes ágazatokban, felgyorsulna az infláció, nőne az államháztartási hiány és az államadósság” – áll a Fitch figyelmeztetésében.

A gazdasági tárca – az SPP – distribúcia kifogásaira válaszolva – jelezte, hogy egy olyan előterjesztést készít elő, amelyben minden szükséges kérdést tisztáznak. „A gazdasági minisztérium elsődleges célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben minden fogyasztó számára biztosítsa az elegendő gázmennyiséget. A piaci árak növekedésére való tekintettel pedig szeretnénk lehetővé tenni a háztartások számára, hogy az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) által megszabottnál jövőre olcsóbban juthassanak hozzá a gázhoz” – áll a szaktárca nyilatkozatában. (mi, TASR)