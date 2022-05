Stabilizálódott a menekültek száma

Már három hónapnál is hosszabb idő telt el azóta, hogy az orosz hadsereg betört Ukrajnába. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint február 24-e óta több mint 6,7 millió ember hagyta el Ukrajnát és valamivel 2,2 millió felett van azoknak a száma, akik az országba beléptek. Nem tudni pontosan, hányan vannak azok, akik először elmenekültek Ukrajnából, majd visszatértek oda. A háború sújtotta országból a legtöbben, közel 3,6 millióan, Lengyelországba mentek. A szlovákiai belügyminisztérium pedig még a múlt hét végén tájékoztatott arról, hogy a konfliktus kitörése óta május 25-ig hozzánk összesen közel 460 ezer személy lépett be Ukrajnából és több mint 200 ezren lépték át a határt az ellenkező irányban.

A menekülthullám a fegyveres konfliktus kitörését követő 25 napban volt a legnagyobb. A csúcsot február 27-én érte el, ezen a napon majdnem 16 ezer ember érkezett Ukrajnából Szlovákiába. Március végétől azonban lényegében napi 2–4 ezer személy között stabilizálódott a Szlovákiába érkezők száma. Sőt, az elmúlt napokban többször is volt arra példa, hogy többen lépték át a szlovák határt Ukrajna irányába, mint fordítva.

A menekülők

Az Ukrajnából Szlovákiába érkezett közel 460 ezer személyből majdnem 146 ezer volt a gyermek, 234 ezer a nő és 79 ezer a felnőtt férfi. Ukrajnában a mozgósítás miatt a 18–60 év közötti férfiak nem hagyhatják el az országot. A hozzánk érkező emberek 89,07 százaléka ukrán, 3,61 százaléka szlovák, 2,79 százaléka magyar állampolgárságú, a más állampolgársággal rendelkezők pedig 3,02 százalékot tesznek ki. Ahogy arról a menekülthullám csúcsán helyszíni riportunkban beszámoltunk, a Szlovákia irányába tartó emberek között sok volt az olyan afrikai vagy indiai diák, aki valamelyik ukrajnai egyetemen tanult. A határon mi elsősorban orvostanhallgatókkal találkoztunk.

A menekültstátusz

A hozzánk érkezett személyek közül több mint 78 ezren kaptak már átmeneti menekültstátuszt, ebből közel 32 ezer gyermek, 38 ezer nő és valamivel több mint 8 ezer férfi. A határátlépések számához hasonlóan, a legtöbb menekültkérelmet is a háború első hónapjában adták be, jelenleg naponta néhány száz ilyen kérvényt kapnak a szlovákiai hatóságok. A munkaügyi minisztérium hétfőn azt közölte, az átmeneti menekültstátusszal rendelkező személyeknek járó támogatást júniustól a nemzetközi szervezetek, így az UNHCR, az UNICEF, a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) folyósítja. Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter a múlt héten arról tájékoztatott, a menekülthullám kezelésében nagy számban vettek részt a szlovákiai hatóságok munkatársai és az önkéntesek is. Közel 4500 tűzoltó, majdnem 10 ezer rendőr és több mint 13 ezer hivatalnok, valamint 9 ezer önkéntes dolgozott ezen.

Szállástámogatás

A kormány korábbi döntése értelmében az ukrajnai menekülteket elszállásoló személyek, hotelek, panziók állami támogatást igényelhetnek. Mikulec elmondta, a februári és márciusi hónapért 6648 szállásadónak eddig összesen 2,5 millió eurót fizettek ki. Ők összesen 24 463 menekültet fogadtak be. „Már most tudjuk, hogy ez az összeg növekedni fog, hiszen a következő időszakért 4,6 millió eurót fizetünk majd ki a szállásadóknak” – tette hozzá azzal, hogy a szállások állami támogatását valószínűleg a nyári szezon végéig meghosszabbítják. Elmondta azt is, az ukrajnai menekülteket elszállásoló személyek, panziók, hotelek júniustól majd a befogadottak étkeztetésére is igényelhetnek támogatást. Ehhez újabb törvénycsomagot és kormányrendeletet fogadnak majd el.

Ezenkívül a járási hivatalok és a belügyminisztérium ún. szükségszállásokat is fenntart, ahol a menekültek legfeljebb 10 napot tölthetnek. A múlt hét végén például a Kassa megyében lévő ilyen szállásokon 313 személy, a Nyitra megyében lévőkön 200 személy, a Nagyszombat megyeieken pedig 50 személy tartózkodott, míg a Pozsony megyei szükségszállásokon 147 személyt fogadtak be.

Biztonsági kérdések

A miniszter arról is beszélt, a háború kitörése óta törekednek a biztonsági kockázatok minimalizálására. Két személyt embercsempészetért, egy illetőt pedig okirathamisításért tartóztattak le. 32 olyan esetet is jelentettek, ahol felmerült az embercsempészet gyanúja. „Ez egyik ügyben sem igazolódott be” – tette hozzá Mikulec. Elmondta, a háború kitörése óta 25 032 tonna humanitárius segélyt juttattak a szlovák–ukrán határ túloldalára.