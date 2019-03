Sólymos leállította a TANAP új látogatási rendjének jóváhagyási eljárását

„A legrégebbi nemzeti parkunk látogatási rendjének elsősorban a természet védelmét kell szem előtt tartania, ugyanakkor viszont modernnek és átláthatónak kell lennie, továbbá meg kell felelnie a nemzeti parkba látogatók igényeinek is” – mondta Sólymos, miután találkozott az Aj my sme Tatry kezdeményezés képviselőivel, akikkel megvitatta a tervezettel kapcsolatban tett észrevételeiket.

A tárca közleménye szerint a javaslatokat beépítik majd a TANAP látogatási rendjének eredeti tervezetébe, melyet ezt követően a lehető legrövidebb időn belül el fognak fogadni.

Az új látogatási rendről szóló javaslat, melyet a TANAP igazgatósága készített, eredetileg több változtatással számolt. Változott volna például a szezonális lezárások időtartama, ezen kívül korlátozásokat vezettek volna be a hegymászók és a kutyások számára, illetve szabályozták volna a geocaching-et is. A tervezetet az említett kezdeményezésen kívül bírálta a szlovák hegymászók egyesülete (JAMES), több más sportág képviselői és az Ombudsman az Állatok Jogaiért kezdeményezés is.