Soha nem dolgoztak még ilyen sokan Szlovákiában

Pozsony | Történelmi csúcson a foglalkoztatottságunk: Szlovákiában még a 2008-ban kirobbant gazdasági válságot megelőző időszakban sem dolgoztak ilyen sokan. Az egyes régiók és ágazatok között azonban továbbra is látványos különbségek vannak.

Tavaly nagyjából 2,58 milliónyian dolgoztak az országban, vagyis a gazdaságilag aktív lakosság több mint 94 százalékának volt munkája – derül ki a Statisztikai Hivatal adataiból. Ennek köszönhetően az állástalanok aránya is soha nem látott mélypontra, 5,8 százalékra esett vissza.

„A munkanélküliség mellett a foglalkoztatottság szempontjából is sikerült megdönteni az eddigi történelmi rekordot. Ilyen kedvező adatokkal ugyanis még a 2008-ban kirobbant gazdasági válságot megelőző időszakban sem büszkélkedhettünk”

– mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. Az eddigi csúcsot 2008-ban mérték, amikor 2,43 millió embernek volt munkája, a válság miatt azonban a számuk már 2011-re 2,32 millióra esett vissza, és a 2008-as szintre csak 2016-ban sikerült visszatornászni magunkat. Tavaly ugyanakkor már 147 ezerrel több embernek volt munkája, mint tíz évvel korábban.

„A munkapiacon ugyan továbbra is több a férfi, mint a nő, a jó hír azonban, hogy a nők száma az elmúlt tíz évben jóval gyorsabb ütemben nőtt. Míg tavaly nem egész 4 százalékkal több férfi dolgozott, mint tíz évvel ezelőtt, a nők száma csaknem 9 százalékkal nőtt”

– mondta Sadovská. Látványos eltérések vannak az egyes régiók között is. Ezzel kapcsolatban azonban az elmúlt időszakban ígéretes változásokra került sor. A foglalkoztatottak száma az elmúlt tíz évben a legelmaradottabb régiókban nőtt a legnagyobb arányban: Kassa megyében csaknem 14, Besztercebánya megyében 13,4, Eperjes megyében pedig majd 11 százalékkal. „Nyitra és Nagyszombat megyében ezzel szemben még mindig nem sikerült elérni a tíz évvel ezelőtti szintet. Panaszra azonban az itt élőknek sincs okuk, épp ellenkezőleg, az állástalanok aránya ezekben is történelmi mélyponton van, és az itteni cégek külföldről kénytelenek pótolni a hiányzó munkaerőt” – állítja Sadovská. Azonban nem csupán az egyes régiók, hanem az ágazatok között is látványos eltérések vannak. Az elmúlt tíz évben az információs és kommunikációs ágazatban, az egészségügyben és az oktatásügyben nőtt a legnagyobb mértékben a foglalkoztatottak száma. A mezőgazdaságban, a bányaiparban és az építőiparban ezzel szemben még mindig jóval kevesebben dolgoznak, mint a gazdasági válság előtti időszakban.

Mire számíthatunk az előttünk álló években?

„A szlovák gazdaság növekedési üteme egyre visszafogottabb. Míg 2018-ban az ország bruttó hazai terméke (GDP) még több mint 4%-kal nőtt, a bővülés üteme már tavaly 2,3%-ra esett vissza, és idén sem várható jobb eredmény, márpedig a 2% körüli növekedés nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy az eddigi ütemben nőjön a foglalkoztatottság”

– vallja Sadovská. Szerinte azonban a munkanélküliség látványos megugrásától továbbra sem kell tartanunk, és az átlagbér is tovább nőhet, még ha nem is olyan ütemben, mint eddig. „Elbocsátásokra elsősorban azon iparvállalatok alkalmazottai számíthatnak, amelyek a nyugat-európai országokba exportálnak, az ottani lassulás miatt ugyanis csökken a keresletük. Több cég azonban még mindig munkaerőhiánnyal küzd, az elbocsátottaknak így továbbra sem lesz nehéz új munkát találniuk” – állítja a Wood & Company elemzője.