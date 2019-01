Simon készen áll a pártalapításra 

Az alapítók által jobbközépnek nevezett párt indításához már 11 000 aláírást gyűjtöttek össze. A jogszabályok szerint 10 000 aláírás kell egy politikai párt bejegyzéséhez. Az aláírásgyűjtésében 40 személy vett részt. Simon a tegnapi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, ez a 40 tagú csoport hagyja majd jóvá a párt alapszabályát, és a későbbiekben őket tekintik majd az alapító tagoknak. Az alapszabályt az előkészítő bizottság január végéig nyújtja be a belügyminisztériumnak.

Arra a kérdésre, hogy van-e értelme újabb magyar pártot alapítani Simon a következőket válaszolta:

„A magyar nemzetiségű embereknek szükségük van valakire, aki felelősségteljesen fogja képviselni őket. Elfogadhatatlannak tartjuk például annak lehetőségét, hogy Robert Fico (Smer) alkotmánybíró legyen."

Simon szerint már most is testvérharc van a két magyar párt között, ennek eredménye, hogy mindkét fél népszerűsége csökken. Előbb utóbb pedig szerinte a Híd is kiesik a parlamentből. "Ha együtt akartak volna működni, meg volt rá a lehetőségük. A köztársaságielnök-választás ennek ékes példája" - mondta Simon és hozzátette, hogy szerinte egyik magyar párt sem állított esélyes jelöltet.

Ahogy korábban is, Simon azt hangsúlyozta, bár ő már hosszú ideje politizál, a kezdeményezésével egy generációváltásra törekednek, hiszen az alakuló pártba szinte kizárólag fiatal személyiségek kapcsolódtak be. Ezek a fiatalok szerinte máshogy képzelik el a politizálást, mint a magyar elit előző generációja.

- TASR felvétel

A párt politikai céljairól Simon elmondta, a májusi EP-választáson még nem indulnak, egyelőre inkább a 2020-as parlamenti választásokra összpontosítanak.

"A Magyar Fórum meg fogja ugrani a parlamenti küszöböt"

- jelentette ki Simon.

A választások előtti koalíciókötésről pedig leszögezte: "Az a személyes véleményem, hogy magyar szavazatokkal szlovák párt szekerét nem toljuk" - utalt Simon a szlovák pártokkal való közös indulásra.

Az alakuló párt elutasítja az együttműködést a Smer, az SNS és az ĽSNS pártokkal. A Magyar Fórum február végén jelenti be, hogy melyik államfőjelöltet támogatja. Most még korainak tartják, hogy erről nyilatkozzanak, mert még nem ismert az összes jelölt. A pártalapítás költségeinek finanszírozását pedig saját forrásokból tervezik megoldani.

A párt alapítói között van Gál Zsolt, a Pozsonyi Comenius Egyetem Politológia Tanszékének oktatója, gazdasági szakember. A tegnapi sajtótájékoztatón tőle azt kérdeztük, miért döntött úgy, hogy részt vesz a Magyar Fórum létrehozásában. Gál elmondta, számára az utolsó lökést az adta meg, hogy a Kuciak-gyilkosság után a Híd nem lépett ki a koalícióból. “Ez volt az utolsó lehetőségük, hogy emelt fővel el tudjanak jönni ebből a kormánykoalícióból és a jövőben is tükörbe tudjanak nézni.” - mondta Gál.