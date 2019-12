Sertéspestis: kérték a korlátozások feloldását

Időközben folytatódik az érintett gazdák kártalanítása is. „A szaktárca által korábban bevezetett intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt időszakban sikerült stabilizálni a helyzetet az afrikai sertéspestissel fertőzött régiókban, ezért hivatalosan is felkértük az Európai Bizottságot a korábban fertőzött területen érvényes korlátozások feloldására” – nyilatkozta lapunknak Daniel Hrežík, a földművelésügyi tárca sajtóosztályának a munkatársa. Az ügyben megszólalt a szaktárca vezetője is. „Reményeink szerint a korlátozásokat már e hónapban feloldják, ami az érintett régió tenyésztői számára azt jelenti, hogy hamarosan újra értékesíthetik a sertéseiket és az ezekből készült hústermékeket” – nyilatkozta Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter, aki szerint azonban a gazdák részéről továbbra sem árt majd az óvatosság.

Az afrikai sertéspestis július végén jelent meg Szlovákiában, elsőként a Tőketerebesi járásban, később azonban a Nagymihályi járásban is találtak fertőzött állatokat. Eddig 11 esetben bukkantak rá a fertőzésre a háztáji tenyésztésben, 24 esetben pedig a vaddisznóknál. A szaktárca szerint a jó hír, hogy a háztáji állományban legutóbb augusztus 19-én találtak fertőzött állatot, azóta csak a vaddisznóknál mutattak ki fertőzést. Hrežík szerint a vaddisznók intenzív kilövése az elkövetkező időszakban is folytatódik, a környező országokban ugyanis még mindig rendkívül elterjedt az afrikai sertéspestis.

A földművelésügyi tárca adatai szerint a környező országokban csak idén több mint 5600 fertőzött vaddisznót regisztráltak, közülük majd 2100-at Lengyelországban, több mint 1380-at pedig Magyarországon. „E két ország az, amely felől a legtöbb veszély fenyegeti Szlovákiát a sertéspestissel kapcsolatban” – tette hozzá Hrežík. Szerinte a szaktárca folytatja az érintett gazdák kártalanítását is: máig 8 tenyésztő jutott hozzá a nekik odaítélt pénzhez, további 45 tenyésztő pedig erre az elkövetkező napokban számíthat.