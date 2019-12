Romantikus könyvekkel teli a parlamenti könyvtár

A kormány igyekezete ellenére Szlovákiában továbbra is rengeteg olyan jogszabály van életben, amelyek jelentősen megnehezítik a vállalkozók életét. Közülük a legértelmetlenebbeket idén is citromdíjjal jutalmazták a vállalkozók érdekvédelmi szervezetei.

Pozsony | A kormány igyekezete ellenére Szlovákiában továbbra is rengeteg olyan jogszabály van életben, amelyek jelentősen megnehezítik a vállalkozók életét. Közülük a legértelmetlenebbeket idén is citromdíjjal jutalmazták a vállalkozók érdekvédelmi szervezetei.

Az év legértelmetlenebb bürokratikus jogszabályának járó citromdíjat 2012-től hirdeti meg rendszeresen a Fiatal Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége (ZMPS) több más vállalkozói érdekvédelmi szervezettel karöltve. Idén 69 jogszabályt és intézkedést neveztek be a versenybe, amelyekre az interneten keresztül december 26áig 1447-en adták le a szavazatukat.



A győztes törvény



A legértelmetlenebb jogszabálynak járó citromdíjat idén a könyvelésről szóló törvény egyik rendelkezése vitte el, amely jelentős mértékben akadályozza a könyvelés elektronizációját a kisebb cégekben. „Az említett jogszabály tipikus példája a hivatali bürokráciának. Korábban még lehetett értelme annak, hogy minden egyes dokumentumon több aláírásnak is kellett szerepelnie, manapság azonban a vállalkozók és a hivatalnokok is minden fontos információhoz hozzájuthatnak a könyvelési szoftverekben” – nyilatkozta Ján Solík, a Fiatal Szlovákiai Vállalkozók Szövetségének az elnöke. Szerinte külön problémát jelent, hogy ezt a problémakört két törvény is szabályozza. Míg az áfatörvény azonban megfelel a kor elvárásainak, a könyvelésről szóló jogszabály elöregedett, ami bizonytalanságot okoz a vállalkozók körében. „A papíralapú könyvelésnek búcsút intő vállalkozások emiatt egyfajta szürke zónában mozognak, így az sem csoda, hogy elsősorban a kisebb cégek inkább megmaradnak a papíralapú könyvelésnél, ami lassítja a könyvelés elektronizációját” – mondta Solík.



Regények a parlamentbe



A második legtöbb szavazat idén arra a jogszabályra érkezett, amely arra kötelezi a könyvkiadókat, hogy a saját költségeikre küldjenek egy-egy példányt minden kiadott könyvükből a törvény által meghatározott könyvtáraknak. Ennek ugyan még lenne is értelme, a probléma azonban az, hogy a könyveket olyan könyvtáraknak is el kell küldeniük, amelyeknek az adott témához semmi közük.

Példaként a parlament könyvtára említhető, amelyet emiatt elárasztanak a nőknek szóló romantikus regényekkel és a gyermekkönyvekkel is.

A harmadik legvisszataszítóbb jogszabálynak az számít, amely a vállalkozók számára kötelezővé teszi az új munkahelyek bejelentését. „Ez a szabályozás tankönyvi példaként szerepelhetne arra, hogy milyen felesleges kötelességeket rónak a vállalkozókra. Ez utóbbiaknak eleve az az érdekük, hogy az új alkalmazottak toborzásánál a lehető leghatékonyabb módszert vegyék igénybe. Az államnak ebbe nem szabadna beleszólnia. Már csak hab a tortán, hogy a szabályok szerint ennek a kötelességének akkor is eleget tesz a vállalkozó, ha az állam által meghatározott kereskedelmi portálokon hirdeti meg az új munkahelyeket. Az állam ezzel a kiemelt kereskedelmi portáloknak biztosít jól jövedelmező üzletet, előnyt biztosítva számukra a konkurenciával szemben” – tette hozzá Solík. „Reméljük, hogy a citromdíjunkkal felhívjuk a jogalkotók figyelmét is a legértelmetlenebb jogszabályokra, aminek köszönhetően a jövőben elkerülik az ehhez hasonló hibákat” – nyilatkozta Jozef Danis, az Adótanácsadók Szlovákiai Kamarájának (SKDP) az elnöke.

(TASR, mi)