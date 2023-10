Roma telepeken tarolt az OĽaNO

Az OĽaNO és barátai, azaz az OĽaNO a Za Ľudí és a Keresztény Únió hármas koalícióban indult, aminek következtében a 7%-os parlamentbe jutási küszöb vonatkozott a pártszövetségre. Matovičék végül 8,89%-ot szerzetek, amivel sikeresen bejutottak a törvényhozásba. A Késmárki és Kassa-környéki járásban a koalíció abszolút győztesként végzett annak ellenére, hogy az OĽaNO regionális struktúrai például a Szövetségéhez hasonlítva kimondottan gyengék. Az OĽaNO koalíciója így összesen 16 képviselőt juttatott a parlamentbe, amiből 4-en a Pačivale Roma platform tagjai. Bejutott az idősebb Peter Pollák, akit a 18. helyről karikáztak fel. Pollák európai parlamenti képviselő, és főiskolai tanár. A Pačivale Roma második képviselője, Tankó Vilmos boxoló az 54. helyről jutott be, 20 626 preferenciaszavazattal. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Tankó eredetileg a Szövetség listájának szintén 54. helyéről indult volna. A duplikált jelöltállításra azonban csak a jelöltlisták leadása után derült fény, amikoris Tankó lemondott a Szövetség kötelékében való indulásról. Az esettel kapcsolatban aláírás hamisítási gyanú is felmerült. Mindennek következtében Gyimesi György a Szövetség listáján eredetileg elfoglalt 150. helyről a 149-re csúszott. Az OĽaNO listájának 58. helyéről felkarikázták a Pačivale Roma másik jelöltjét, Lukáš Bužo zenészt is, aki a világjárvány alatt a Covid elleni védőoltást is propagálta a romatelepeken. Egészen a 131. helyről jutott a parlamentbe Anežka Škopová szociálpedagógus, aki több karikát szerzett, mint Anna Záborská, a Keresztény unió elnöke. A Pačivale Roma – ami egyébként büszke romákat jelent – így mind a 4 jelöltjét a parlamentbe juttatta.

500 euró egy szavazatért?

A Denník N és a közszolgálati RTVS is felhívta rá a figyelmet, hogy Matovič kampánya során több romatelepet is meglátogatott. Az RTVS szintén felkereste azokat a településeket, ahol az OĽaNO-ra adott szavazatok száma és aránya kiemelkedően magas volt. Egy neve elhallgatását kérő válaszadó szerint azért szavaztak olyan sokan a pártkoalícióra, mert a szavazatukért cserébe 500 eurót ígértek.

2019-ben a romaügyi kormánybiztosi hivatal megbízásából készült egy atlasz, melynek célja a romatelepek életszínvonalának feltérképezése volt. A Roma Közösség Atlaszát elsősorban a diszkrimináció megszüntetésének és az érintett területek célzott segítségnyújtásának céljából készítették. Ha összehasonlítjuk az OĽaNO választási eredményeinek térképét a roma atlasz térképével, szembetűnő lehet az átfedés a legsűrűbben lakott romatelepek és a legmagasabb arányban az OĽaNO-ra szavazó települések között.

Gyanús számok

A Késmárki járásban az OĽaNO majdnem 27%-ot szerzett, ehhez képest a Smer, amely a második helyen végzett a járásban csupán a 15%-ot ért el. A Késmárki járásban Kislomnicon (Lomnička) az OĽaNO 92,2%-kal nyert. Kiugróan magas eredményeket értek el ezenkívül Szepesszentgyörgyön (Jurské), ahol majd 92%-ot kaptak. Az ország egyik legnagyobb nyomornegyedében, a hírhedt kassai Luník IX lakótelepen pedig 91%-ot szeretek. 2020-ban ugyanezeken a településkén még színesebb volt a politikai paletta, azaz Matovič pártján kívül más szereplőkre is szavaztak az ottaniak. 2020-ban az OĽaNO Luník IX-en például csak 57%-ot szerzett. Szepesszentgyörgyön pedig az előző parlamenti választás alkalmával majdnem fej-fej mellett végzett az OĽaNO és Smer. A Luník IX-en Matovič óriásplakátokon hirdette az 500 eurós választási jutalmat. Ha az anonim felszólaló állítása igaz és tényleg pénzjutalmat kínáltak a szavazatokért cserébe, az súlyos bűncselekményt jelentene. Zuzana Drobová, a főügyészség szóvivője elmondta, a speciális ügyészség számos választási csalás gyanúja miatt indított eljárást, többek között a romatelepeken vásárolt szavazatok ügyében is.

Hatásos kampány

A választási korrupció gyanúja mellett azonban fontos elmondani, hogy a Pačivale Roma erős személyes kampányt is folytatott. A bejutott képviselők valóban járták azokat a régiókat, ahol nagyszámú szavazatot szereztek. A Pačivale Roma programja alapján elsősorban a roma integráció kérdésével, lakhatási megoldásokkal és a roma iskolaüggyel szeretne foglalkozni.

Igor Matovič és az ifjabb Peter Pollák kedden sajtótájékoztatót tartottak a roma szavazatok vásárlásnak gyanúja kapcsán. Matovič szerint már az előző választáskor is magas volt pártjának támogatottsága a romatelepeken. A 2023-as választási kampányban Milan Uhrík, a Republika elnöke arról beszélt: rendet tesz a romatelepeken. Pollák szerint a roma választók tudatosították, hogy a Republika a Smer potenciális szövetségese lehet és ezért választották az OĽaNO-t, a pártot amely Fico ellen küzdött és nem engedélyezi a romák diszkriminálását. Matovič azt is hozzátette, a régiókban, amelyekben sikert arattak az országos átlag alatt volt a választás részvételi aránya. A sajtótájékoztó résztvevői egyetértettek abban, sikerüket pusztán a roma képviselők eredményes kampányának és a kemény munkának köszönhetik.