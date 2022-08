Remišová: Mindkét lehetőségre készülünk a koalíciós válság kapcsán

A Za ľudí továbbra is maradásra próbálja bírni az SaS-t, de elnöke szerint fel kell készülni a másik eshetőségre is. „Emberhátrányban is le lehet hozni a meccset” – jelentette ki Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes.