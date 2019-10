Putyin diktál Orbánnak, még Budapesten is

Ma ismét Budapestre jön Vlagyimir Putyin, az orosz elnök Orbán Viktor 2010-es újbóli hatalomra kerülése óta a leggyakoribb tárgyalópartnere a magyar kormányfőnek. Pedig Orbán ellenzékben (és 1998–2002 között miniszterelnökként) még szinte oroszellenes volt, igaz, már 2009-ben, amikor tudni lehetett, hogy várhatóan nagy többséggel kerül hatalomra egy éven belül, már megindult a közeledés a két vezető között.

A hivatalos napirendről annyit tudni, hogy a paksi bővítés, az orosz gázszállítási szerződés és a keresztények védelme kerülhet szóba Orbán és Putyin megbeszélésein, valamint az az 1 milliárd eurós nagyságrendű egyiptomi vasútfejlesztési beruházás, amit a két ország közösen bonyolítana le – csakhogy időközben a magyar kormány éppen egy orosz cégnek teret engedve kitúrta a lehetséges hazai szereplőt az üzletből. A Népszavának a magyar külügyminisztériumban azt mondták a látogatással kapcsolatban, hogy valójában nehéz lesz jól kommunikálható sikersztorit kreálni a vizitből. Az oroszok számára két legfontosabb ügyben ugyanis korántsem szerencsés a csillagállás: Magyarország 2015 óta, amikor lejárt a két állam közötti hosszú távú gázszállítási megállapodás, nem hajlandó ilyet újra megkötni, mindeddig egy-egy évvel hosszabbítgatták Budapesten a szerződést, nem is nagyon titkolva, hogy eközben aktívan keresnek (elsősorban Románia és Horvátország felől) alternatív beszerzési útvonalakat. A paksi bővítéssel kapcsolatban pedig nyílt titok, hogy az oroszok elégedetlenek a munkálatok menetével, pontosabban azzal, hogy még az engedélyezés sem történt meg.

Nagy bejelentésekre tehát nem kell számítani, igaz, ilyenek már régóta nem történnek. A viszony meglehetősen egyoldalú, diplomáciai források szerint Putyin gyakorlatilag akkor találkozik Orbán Viktorral, amikor kedve tartja, a menetrendet Moszkvában diktálják, ahhoz Budapest legfeljebb asszisztál. Az oroszok még olyan barátságtalan gesztusokat is megengednek maguknak, mint amikor tavaly nyáron a Kremlben még azelőtt osztottak ki az orosz újságíróknak egy háttéranyagot, benne a paksi építési munkálatok megkezdésének időpontjával, hogy az arról szóló tárgyalások egyáltalán elkezdődtek volna. Putyin egyik korábbi tanácsadója, Andrej Illarionov korábban azt mondta a Népszavának, az orosz elnök „használja Orbán Viktort”, mégpedig arra, hogy a magyar miniszterelnök által az EU működésével kapcsolatos bizalmas információkhoz jusson. Nyilván most is lesz miről beszélgetniük. Mondani sem kell, hogy ma részlegesen megbénul Budapest közlekedése, különösen a repülőtérre való kijutás lesz problematikus.