Pellegrini szerint sok a megválaszolatlan kérdés az országos teszteléssel kapcsolatban

Richard Raši független képviselő hozzátette, az országos vizsgálatnál olyan teszteket kell használni, amelyek erre megfelelőek. Szerinte garantálni kell a lakosság, valamint az egészségügyi szakemberek biztonságát is, úgy véli, az embereknek biztosaknak kell lenniük abban, hogy a nem fertőződnek meg, ha elmennek teszteltetni.

Pellegrini szerint meg kell várni, milyen álláspontra jut a biztonsági tanács, el tudják-e oszlatni ezeket a kételyeket. „Ha most kellene mondanom valamit a 70 éves szüleimnek, mindenképpen azt tanácsolnám nekik, hogy maradjanak otthon, ne menjenek egy olyan helyre, ahol előttük tíz, de lehet, hogy húsz fertőzött megfordult” – mondta. Pellegrini a biztonság miatt aggódik. Szerinte nincsenek válaszok például azokra a kérdésekre, hogy a helyiséget fertőtlenítik-e, ha fertőzöttet találnak, hogy az egészségügyi szakemberek cserélik-e a védőöltözetet, van-e elég védőruha és eszköz, nem fertőződnek-e meg az emberek, amíg a vizsgálatra vagy az eredményére várnak. Aggódik az egészségügyi dolgozók egészsége miatt is.

Arra a kérdésre, hogy ő elmegy-e elvégeztetni a tesztet, Pellegrini annyit válaszolta, hogy mindenesetre felelősségteljesen fog viselkedni. „Vagy elvonulok, hogy senkit ne veszélyeztessek, vagy ha erre nem lesz módom, el kell végeztetnem a tesztet, hogy nyugodt lelkiismerettel emberek közé mehessek, és végezhessem a munkámat” – mondta.

A vizsgálatok során alkalmazandó antigén tesztekkel kapcsolatban Raši elmondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a szakértők szerint sem alkalmas ez a teszt az átfogó, országos vizsgálatok elvégzésére. A WHO által közzétett anyagra hivatkozott, amelyben az áll, hogy ez a teszt a már tüneteket mutató, nem pedig a tünetmentes fertőzöttek azonosítására szolgál. Hozzátette, az olyan alapvető technikai kérdésekre sincsenek világos válaszok, hogyan garantálják az emberek biztonságát. Attól is tart, hogy az egészségügyi szakemberek megfertőződnek. Szerinte ez az egész egészségügyi rendszert veszélyeztetné.

Marek Krajči (OĽaNO) egészségügyi miniszter felhívására, amellyel az egészségügyi szakemberek felé fordult, hogy segítsenek a tesztelésben, Raši úgy reagált, hogy nem gesztusról van szó, inkább arról, hogy a miniszter nem szervezte meg a munkát, az orvosokat, ezért kér most arra mindenkit, hogy vegyen részt a munkában. „Olyan akcióról van szó, amely az egészségügyi dolgozóktól függ, belőlük pedig nincs elég” – mondta, és hozzátette, erre ki kell képezni őket, és rámutatott arra is, hogy több kórházban is kevés a szakember.