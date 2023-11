Pellegrini nem zárta ki, hogy indul az államfőválasztáson, de még nem döntött

„Nincs még végleges döntés sem a részemről, sem a Hlas részéről” – mondta szerdai sajtótájékoztatóján, hozzátéve, ha megszületik a döntés, tájékoztatják a nyilvánosságot.

Az államfőt közvetlenül választja a lakosság 5 évre. Államfőjelöltet 15 parlamenti képviselő állíthat, a polgári jelölteknek 15 ezer támogató aláírást kell összegyűjteniük. A jelölést legkésőbb a választás hivatalos kihirdetését követő 21. napon kell leadni a parlament elnökének.

Zuzana Čaputová államfő megbízatása 2024-ben telik le, nem indul újra a posztért.

Egyelőre Ivan Korčok és Ján Kubiš jelentette be indulását, mindketten karrierdiplomaták, korábban a külügyminiszteri posztot is betöltötték. Korčok már összegyűjtötte a 15 ezer aláírást. Štefan Harabin volt bíró is elképzelhetőnek nevezte, hogy indul az elnökválasztáson.