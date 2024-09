Pellegrini: Készen kell állni egy ukrajnai nukleáris incidensre is

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek és más szervezeteknek is fokozniuk kellene a készültségi szintet, hogy szükség esetén Szlovákia megbirkózhasson egy esetleges ukrajnai nukleáris incidenssel is – jelentette ki szerdán szlovák újságíróknak Peter Pellegrini államfő az ENSZ New York-i székhelyén.