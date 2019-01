Pellegrini hallgatott Gašparról

Kedden délután Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök találkozott Denisa Saková (Smer) belügyminiszterrel, Milan Lučanský rendőrfőkapitánnyal, Anton Šafárikkal, a Szlovák Információs Szolgálat igazgatójával és Jaromír Čižnár főügyésszel. A találkozó sajtóértesülések szerint Tibor Gašpar korábbi rendőrfőkapitány jövőjéről is szólt. A megbeszélés után a kormányfő a sajtó képviselői előtt is beszélt, kérdésekre azonban nem válaszolt. Pellegrini szerint elfogadhatatlan, hogy a titkos nyomozati irat részletei kiszivárogjanak a sajtóba.

"El kell utasítanom a tények bulvárosítását, mert ez egy veszélyes precedenst alkothat"

- mondta, és hozzátette, hogy az információk kiszivárgása veszélyezteti a védett tanú intézményét. Pellegrini a kiszivárgott információk nyilvánosságra hozását a sajtónak rótta fel, de arra is utalt, hogy a köztársasági elnök, Andrej Kiska elismeréssel szólt a nyomozati anyag részleteinek ismertetéséről.

"Ezt az állammal és az államba vetett bizalommal szembeni, felelőtlen viselkedésnek tartom"

- mondta Pellegrini, aki arról is beszélt, a rendőrség és az ügyészség lépéseket tesz annak érdekében, hogy a nyomozati iratból további információk ne szivároghassanak ki.



A miniszterelnök kijelentéseit élesen bírálta az ellenzéki OĽaNO. A mozgalom szerint Pellegrininek mintha nem tűnne fel, hogy az állam kulcsfontosságú intézményeinek leépítése zajlik, ehelyett a kormányfő a nyomozati iratból származó információk kiszivárgása miatt méltatlankodik.



A Pellegrini tegnap csak lapokhoz kiszivárgott információkról beszélt. Arról nem szólt, hogy sajtóinformációk szerint a Kuciak-gyilkosság nyomozása során a Smerhez közel álló, nyitrai nagyvállalkozó, Norbert Bödör is értesült a nyomozás menetéről. Amikor Bödör megtudta, hogy az ügyben érintett lehet, maga jelentkezett a rendőrségen, holott nem kapott idézést. Norbert apja, Miroslav Bödör és a kettős gyilkosság után távozni kényszerült rendőrfőkapitány Tibor Gašpar sógorok.



A belügyminisztériumnál mi is érdeklődtünk, miként lehetséges, hogy a vállalkozóhoz is információk szivárogtak. A hatóság csak annyit válaszolt, vizsgálják az ügyet, de ennél többet nem mondhatnak, illetve a Speciális Ügyészséghez irányítottak minket. Csakhogy az ügyészség szóvivőjét eddig nem tudtuk elérni. A rendőrség azokra a kérdéseinkre sem válaszolt, hogy halála előtt nyomoztak-e Ján Kuciak után. A nyomozati iratból származó információk szerint ugyanis a hatóság pár hónappal a meggyilkolása előtt átvilágíthatta Kuciakot. A parancsot állítólag Gašpar adta ki.