Pavol Rusko ártatlannak vallja magát

A pénteki tárgyaláson kijelentette: soha nem rendelte meg a gyilkosságot. Az ügy további vádlottjai Mikuláš Č. besztercebányai maffiavezér, utóbbi volt társa, Miloš K. és Róbert „Kýbel” L., a pozsonyi Sýkora-klán állítólagos főnöke. A tárgyalást szeptember 20-ra napolták el. Be fogják idézni a sértettet, Silvia Volzovát is.

„Kijelentem, hogy ártatlan vagyok, és soha nem követtem el azt, amivel vádolnak” – mondta Pavol Rusko a bíróság előtt. Elutasította azokat az állításokat is, miszerint meg akarta szerezni, illetve a saját nevére szándékozott átíratni Volzová részvényeit a Markíza televíziónál. Hozzátette: a legértékesebb a Markíza TV sugárzási engedélye, ha pedig a dolgok úgy történtek volna, ahogy a vádiratban szerepel, akkor a Markíza elvesztette volna az engedélyt, neki pedig ebből semmilyen haszna nem származott volna. Pavol Rusko szerint a részvények átruházása esetén tájékoztatnia kellett volna erről az engedélyt kiállító szervezetet. Az engedélyt módosító eljárás során ki kellett volna hallgatniuk Volzovát is, akinek az eltűnése így gyanús lett volna.

A fővádlott tagadta azt is, hogy Mikuláš Č. és Miloš K. vádlottakkal Volzová likvidálásáról beszéltek volna besztercebányai találkozójuk alkalmával. Hozzátette: erre a találkozóra azért került sor, mert aggódott a saját és a családja biztonsága miatt, és mert ellenőrizni akarta az információt, miszerint megrendelték a likvidálását. A megbeszélés mintegy 30 percig tartott.

Pavol Rusko azt állítja, a találkozót Ján Kováčik vállalkozó indítványozta és szervezte meg, akivel akkor nagyon jó kapcsolatban voltak, így beszélt neki az aggodalmairól is. A volt miniszter a bíróság előtt megesküdött, hogy Kováčik is jelen volt a megbeszélésen, még ha ő tagadja is. A fővádlott elutasította azt az állítást is, mely szerint egy pozsonyi szállodában újabb találkozóra került volna sor.

A pénteki tárgyaláson vallomást tett Róbert L. is, aki elutasította, hogy részt vett volna a gyilkosság előkészítésében. Elmondása szerint Pavol Ruskót talán háromszor látta eddig, először az említett besztercebányai találkozón.

A csütörtöki (5. 23.) tárgyaláson Mikuláš Č. és Miloš K. is beismerte bűnösségét, beismerő vallomásukat azonban a bírói tanács nem fogadta el. A per szigorú biztonsági intézkedések és nagy médiajelenlét mellett pénteken folytatódott a pozsonyi büntetés-végrehajtási intézetben.

A médiában megjelent információk szerint a rendőrség az életfogytiglanra ítélt Mikuláš Č. vallomása alapján kezdte vizsgálni az ügyet. A maffiavezér azt állította, hogy Pavol Rusko 1997 őszén megrendelte Volzová meggyilkolását, amelyért 20-40 millió korona jutalmat ajánlott fel. Ugyanezt vallotta Mikuláš Č. volt társa, Miloš K. is. Kýbel, akit szintén életfogytiglanra ítéltek, már korábban is cáfolta ezeket az állításokat. Pavol R. szintén kitalációnak nevezte a vallomásokat.

Pavol Rusko szabadlábon védekezhet. Az önálló Szlovákia történetében először ül a vádlottak padján egy volt kormánytag, akit gyilkosság előkészítésének bűncselekményével vádolnak. Korábban több volt szlovák miniszter is bíróság elé került, de egyik sem ilyen súlyos bűncselekmény miatt.

Pavol Rusko ellen vádat emeltek az ún. televíziós váltók ügyében is. Ebben az ügyben a másik vádlott Marian K. vállalkozó, aki ellen eljárás folyik a Kuciak-gyilkosság megrendelése miatt is.