Kýbel ártatlannak vallotta magát

A további vádlottak Róbert „Kýbel” L., a Sýkora-klán életfogytiglanra ítélt főnöke, Mikuláš Č. besztercebányai (Banská Bystrica) maffiavezér és utóbbi volt társa, Miloš K. Őket az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar (ZVJS) tagjai kísérték a tárgyalásra.

„Ártatlannak érzem magam. Nem követtem el semmit, mivel nem is történt semmiféle bűncselekmény. Mikuláš Č. és Miloš K. vádlottakat ismerem. Pavol R. urat háromszor láttam – kétszer a bíróságon, és egyszer a Danube hotelben 1997-ben. Volzová asszonyt nem ismerem”

– vallotta a pénteki tárgyaláson Róbert L., aki szerint szándékosan hamis vádakkal illették őt. Hozzátette: miután 1997-ben merényletben meghalt Miroslav Sýkora, a pozsonyi Sýkora-klánnak már nem volt akkora szava, mint korábban, és a Černák-bűnbanda tagjaival is ritkábban találkoztak. Róbert L. 2002-ben találkozott a besztercebányai maffiavezérrel, Mikuláš Č.-vel, amikor utóbbit rövid időre szabadon engedték, de állítása szerint Volzováról nem beszéltek.



Pénteken megjelent a bíróságon a fővádlott, Pavol R. is, akinek a Pozsonyi Kerületi Bíróság tavalyi döntése értelmében elektromos karperecet kell hordania és rendszeresen jelentkeznie kell a pártfogó felügyelőjénél.

Roman Kvasnica, Volzová ügyvédje a csütörtöki tárgyalás után bejelentette: ügyfele aggódik az élete miatt, ezért nem jelenik meg a tárgyaláson, de együtt akar működni a bírósággal. Erre Pavol Juhás, a bírói tanács elnöke úgy reagált, hogy a bűnüldöző szervek biztosítják Volzová védelmét. Kvasnica elmondása szerint ügyfelének az a benyomása, hogy a nyomozást befolyásolták, és a szlovák bűnüldöző szervek nem képesek megvédeni őt.



A csütörtöki (5. 23.) tárgyaláson Mikuláč Č. és Miloš K. is beismerte bűnösségét, beismerő vallomásukat azonban a bírói tanács nem fogadta el. A per szigorú biztonsági intézkedések és nagy médiajelenlét mellett pénteken folytatódott a pozsonyi büntetés-végrehajtási intézetben. A tárgyalás kezdetén a kerületi ügyész és a négy vádlott is elutasította a vádalkut. „Nem köthetek alkut olyan dolog miatt, ami soha nem történt meg” – jelentette ki Róbert L. Hasonlóképpen nyilatkozott Pavol R. volt miniszter is.