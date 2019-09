Parlament előtt a kórházreform, de Fico még akadályozhatja

Peter Pellegrini miniszterelnök az elkövetkezendő hetekben megpróbálja meggyőzni Smeres kollégáit, hogy álljanak be Andrea Kalavská reformja mögé

A kormány szinte az utolsó pillanatban – a mai rendkívüli ülésén – fogadta el a reformot, hiszen a parlament októberi ülésére legkésőbb péntekig lehetett benyújtani a javaslatokat. Ha a reform mégsem került volna az októberi ülés napirendjére, akkor nagy valószínűséggel a képviselők ebben a választási ciklusban már nem döntöttek volna a javaslatról, mivel év végéig már csak októberben és novemberben ülésezik a parlament. Így viszont még van esély arra, hogy a plénum októberben első olvasatban, novemberben pedig második és harmadik olvasatban is megszavazza az egészségügyi miniszter reformját. Ehhez azonban a parlamentben egyszerű többségre lesz szükség, melyben Andrea Kalavská egyáltalán nem lehet biztos. Robert Fico, a Smer elnöke ugyanis korábban többször is elmondta, hogy az egészségügyi tárca vezetője nem számíthat saját pártja támogatására, mert a reform kórházak bezáráshoz vezethet. Hozzátette: csak akkor hajlandó támogatni Kalavská javaslatát, ha nem egyszerű törvényként, hanem alkotmánytörvényként terjeszti be a parlament elé.

Fico fricskája

Az egészségügyi miniszter el is készítette az alkotmánymódosító javaslatot, azonban ez a változat nagy elégedetlenséget váltott ki a szakmai közvélemény és az ellenzéki pártok körében. Kalavská emiatt elvetette az alkotmánytörvényt, és mégis egyszerű javaslatként küldte a reformot a kormány elé. Fico emiatt élesen bírálta az egészségügyi tárca vezetőjét, kijelentette, hogy Kalavskának el kellene gondolkoznia a politikai jövőjéről.

„Bennünket senki nem fog az orrunknál fogva vezetni”

– mondta a pártelnök. Múlt heti sajtótájékoztatóján pedig úgy fogalmazott, hogy „ez a kormányjavaslat csakis akkor mehet át, ha a Smer, az SNS és a Híd is megszavazza”.

Az ellenzék Kalavská mögött

Kalavská az utóbbi két hétben az összes politikai párttal tárgyalt a javaslatról. A koalíciós pártok közül a Híd, az ellenzéki pártok közül pedig az SaS, az OĽaNO és a Sme rodina is jelezte, hogy támogatja a reformot. Andrej Danko, az SNS elnöke kijelentette, hogy a reformot csakis akkor támogatják, hogyha a Smeren belül végre sikerül egyezségre jutni. Robert Fico pártelnök az utóbbi napokban ködösen fogalmazott a Smer álláspontjával kapcsolatban, nem szögezte le egyértelműen, hogy a párt képviselői hogyan szavaznak. A kormány tegnapi döntése után kerestük az egykori miniszterelnököt, de lapzártánkig nem válaszolt a kérdésünkre.

A Kalavská mögé beállt négy párt szavazata nem lenne elegendő, hogy a reformot elfogadják a parlamentben. A Híd, az SaS, az OĽaNO és a Sme rodina képviselői összesen 50 szavazatot tudnának biztosítani, így amennyiben a Smer és az SNS továbbra sem hajlandó kötélnek állni, akkor szükségük lenne a független képviselők, valamint Kotlebáék szavazataira is. Martin Beluský, az ĽSNS alelnöke lapunknak elmondta, hogy még egyelőre nem döntöttek a reformmal kapcsolatban.

„Az ĽSNS egészségüggyel kapcsolatos szakértői csapata még kiértékeli a reformot. Csak ezután döntünk a javaslat sorsáról, pontosabb álláspontot jelenleg nem tudunk közölni”

– reagált lapunknak Beluský. Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök tegnap kijelentette: megpróbálja meggyőzni pártját, hogy álljon be Kalavská mögé.

Kalavská: Ne politizáljunk

Kalavská szerint a reformról nem politikai vitát kell folytatni, hanem szakmait, hiszen a betegek egészségéről és a jobb minőségű betegellátásról van szó.

„Ez az egyik legjobb javaslat, amely az utóbbi években volt a minisztériumban. A képviselők, a szakemberek és mindannyian, akik részt vettek a tárgyalásokon, bánnák, ha a reform azon bukna el, hogy fél évvel a választás előtt vagyunk”

– mondta Kalavská a tegnapi kormányülés után.

Álmatlan miniszterelnök

Peter Pellegrini kijelentette: a reformot mindenképpen el szeretnék indítani, függetlenül attól, hogy ez melyik választási ciklusban történik meg. „Ha a reform végül mégsem indulna el, nem tudnék nyugodtan aludni” – vélekedett a kormányfő. Hozzátette: Ficót már értesítette arról, hogy a kormány elfogadta a reformot. Azt azonban nem árulta el, hogy reagált a Smer elnöke.

Peter Pellegrininek saját elmondása szerint álmatlan éjszakákat okozna, ha a kórházreform nem indulna el - TASR-felvétel

Az ellenzék elégedett

Az ellenzéki képviselők örömmel fogadták a kormány döntését. Janka Cigániková (SaS) közleményében gratulált Andrea Kalavskának, azt azonban ironikusnak nevezte, hogy a miniszternek a saját pártját kell meggyőznie. Marek Krajčí (OĽaNO) felszólította a Smer képviselőit, hogy a pártelnök blokkolása ellenére is támogassák a reformot. Oskar Dvořák, a PS–Spolu-koalíció egészségügyi szakértője óvatosan fogalmazott a reformmal kapcsolatban, először látni szeretné a javaslat végső formáját. Ugyanakkor hozzátette, hogy elvárja a Smer képviselőinek támogatását, hiszen nekik is felelősséget kell vállalniuk az általuk kinevezett miniszter reformjaiért.