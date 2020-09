Orvosi kannabisz Szlovákiában is?

Az egészségügyi minisztérium hamarosan tárcaközi egyeztetésre küldi a törvénymódosító javaslatot, melynek értelmében a CBD-t eltörölnék a bódító és pszichotrop anyagok listájáról. Lucia Ďuriš Nicholsonová, az SaS európai parlamenti képviselője, valamint Janka Cigániková (szintén SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke pénteki sajtótájékoztatójukon elmondták: egyetértenek a minisztérium javaslatával, hiszen az Európai Unióban már bevett szokásnak számít, hogy a kannabidiolt súlyos betegségek tüneteinek enyhítésére használják. Hozzátették, Szlovákia azon kevés uniós tagországok közé tartozik, ahol a törvények ezt nem teszik lehetővé.

Mi is a CBD?

A kannabidiol a kender egyik hatóanyaga, amelyről az orvostudomány az utóbbi években bebizonyította, hogy nem pszichotrop, vagyis a fogyasztása nem okoz bódító élményt.

„A CBD tehát nem marihuána, nincsen kábító hatása”

– hangsúlyozta Janka Cigániková.

Janka Cigániková hangsúlyozta: a CBD nem egyenlő a marihuánával - TASR-felvétel

Ennek ellenére sokan összekeverik a marihuánával, mivel ennek az anyagnak is köze van a kenderhez. Cigániková szerint ezek a tévhitek még a szlovák parlamentben is elterjedtek voltak, hiszen már többször is próbálták átnyomni a CBD legalizálását, mindeddig eredménytelenül.

„Az előző parlamenti ciklusban én is részt vettem az erről szóló vitákban. A sok tanulmány ellenére, melyek bizonyítják, hogy a CBD nem okoz függőséget, magam is fültanúja voltam olyan kijelentéseknek, miszerint ha ezt engedélyezzük, akkor már csak egy lépésre vagyunk a marihuána legalizációjától, majd a herointól”

– magyarázta az egészségügyi bizottság elnöke.

Hozzátette: a CBD-t olyan súlyos betegségek enyhítésére alkalmazzák, mint a skizofrénia, az epilepszia, az Alzheimer-kór, a szklerózis multiplex, valamint különféle agydaganatok. Csökkenti ugyanis a krónikus fájdalmat, mérsékelni képes az epilepsziás rohamok lefolyását, s különféle gyulladásos és bakteriális megbetegedések gyógyítására is alkalmas lehet.

Az EU-ban elfogadott

Lucia Ďuriš Nicholsonová ezzel kapcsolatban elmondta: Szlovákián és Litvánián kívül már az összes uniós tagállamban eltávolították a CBD-t a pszichotrop anyagok listájáról, és a legtöbb helyen általánosan kapható gyógyszerként tekintenek rá.

„Jelenleg Brüsszelben élek, ahol magam is találkoztam olyan speciális boltokkal, amelyekben CBD-ből készült olajat lehet kapni. Fantasztikus gyógyító hatása van, ugyanakkor nem is olcsó mulatság. Az orvosok néhány tagállamban receptre írják elő”

– mondta az európai parlamenti képviselő.

Nicholsonová kiemelte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is alátámasztja a CBD pozitív hatását. Szlovákiában azonban 2011-ben mégis tiltólistára került, Cigániková szerint bármiféle szakmai indok nélkül, emiatt pedig leálltak a vele kapcsolatos kutatások is.

„Vannak Szlovákiában olyan betegek, akiknek segítene a gyógyszer, de a használata miatt már-már bűnözőnek érezhetik magukat, arról nem is beszélve, hogy nem tudnak rendesen hozzájutni”

– vélekedett az SaS képviselője.

A marihuána tabu

Nicholsonová leszögezte: a CBD-vel kapcsolatos törvénymódosítás semmiképpen sem jelenti azt, hogy az SaS megpróbálkozik majd a marihuána dekriminalizációjával

Lucia Ďuriš Nicholsonová állítja, a marihuána dekriminalizációjára egyelőre nem fognak törekedni - TASR-felvétel

A liberális párt ugyanis az egyik fontos programpontjának tekinti az ügyet, az európai parlamenti képviselő szerint azonban tisztában vannak a koalíciós partnereik véleményével, és tudják, nem ez a megfelelő időpont arra, hogy ezt a vitát elindítsák.

„Ugyan nagyon sok racionális érvet lehetne felhozni amellett, hogy a marihuána birtoklásáért kiszabható büntetéseket csökkenteni kellene, de annak még nem jött el az ideje”

– zárta Nicholsonová.

A CBD legalizálásával kapcsolatban kerestük az SaS koalíciós partnereit, de nem kaptunk választ kérdésünkre.