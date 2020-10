Országos tesztelés: akit csak lehet, mozgósítanak

A hadsereg biztosítja a tesztelési pontokon a fertőtlenítőfolyadékot, de Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter arra kérte az önkormányzatokat, amennyiben tudnak, ők is próbálják ezt megtenni. Hasonlóan, maguknak a pontoknak a fertőtlenítését, vagy az önkormányzat, vagy az önkéntes tűzoltók, vagy maguk a katonák végzik, mindezt az önkormányzattal való megállapodás alapján.

Mit ismernek el?

A védelmi miniszter arról is beszélt, a most hétvégén végrehajtott tesztelés után a határokon is bevezetik az országba érkezők vizsgálatát. Azok az antigéntesztek, amelyeket nem az állam által biztosított akció során végeznek el, nem jogosítanak fel a karantén elkerülésére. Ebből a célból a hatóságok csak a magáncégek által végzett, jóval pontosabb, PCR-teszteket, vagy az országos állami tesztelés során elvégzett antigénteszteket ismerik el.

A tesztről adott igazolást speciális hamisítást gátló papírra nyomták, de mivel felmerült a gyanúja, hogy néhányat eltulajdonítottak, a tesztelés helyszínén egy kódot is kapnak ezek a dokumentumok.

Az elnök óvatosságra int

Ugyancsak sajtótájékoztatót tartott Zuzana Čaputová államfő is, aki az elnöki palotában konzultált több epidemiológussal, de az országos tiszti főorvossal, Ján Mikasszal is. Az államfő arra hívta fel a figyelmet, az országos tesztelés során is figyelni kell majd arra, hogy az egészségügyi intézményekben is megfelelő ellátókapacitás maradjon. Čaputová szerint is be kell vezetni a határátkelőkön a tesztelést az országba való belépéskor.