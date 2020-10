Naď ismerette az országos tesztelés részleteit

A tárcavezető elmondta, minden háztartásba egy szórólapot küldenek, amelyen még az szerepel, hogy pénteken is tesztelnek, amely azonban nem helytálló, hiszen a lapok kinyomtatása óta ez már megváltozott.

A védelmi miniszter ismételten hangsúlyozta, a tesztelésre most szombaton és vasárnap kerül sor. A tesztelés reggel 7 órától este 22 óráig tart majd. „Az utolsó törletet 21:30-kor veszik le, hogy a tesztelési pontot még fertőtleníteni tudják” – mondta a miniszter.

Naď arról beszélt, a pontokon az embereket ábécésorrendben tesztelik majd, de az önkormányzatok más sorrendet is választhatnak, hiszen előfordulhat, hogy egy-egy faluban nagyon sok azonos vezetéknevű személy él.

Az országban több mint 5000 tesztelési pont lesz, amelyekből 4 901 helyen elemzést is végeznek. A legkisebb településekre ugyanis kiszállnak az elemzőcsoportok, de az elemzést máshol végzik majd. A kormányzat minden önkormányzatnak egy információcsomagot juttat el.

A falvak és városok önkormányzatai már felvették a kapcsolatot azokkal a katonákkal, akik a tesztelést az adott településen irányítják majd. A miniszter elmondta, hogy a tesztelési csapatok a katonákon kívül három típusú személyzetből állnak majd össze. Egyrészt abból az egészségügyi személyzetből, akik a tesztelést végzik, és akiknek a jelentkezését még várják. Ők óránként bruttó 7 eurót és minden megtalált pozitív esetért további 20 eurót kapnak.

Az adminisztrációt végző munkatársakat az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk. Ebből a célból alkalmi szerződésre vehetnek fel munkaerőt, akik ezért bruttó 100 eurót kapnak. Ennek a költségeit az állam a járási hivatalokon keresztül átfizeti az önkormányzatoknak, pont úgy, ahogy ez a választások esetén is történik.

A tesztelési csapatokba az önkéntesek jelentkezését is várják, akik a szervezési feladatokban segítenek. Ők önkéntes alapon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak.

Naď több olyan feladatot, problémát is említett, amelyeket végső esetben az állami szervek, vagy a hadsereg old meg, ugyanakkor arra kérik az önkormányzatokat, hogy amennyiben tehetik, azok kivitelezését és megoldását elsősorban ők vállalják magukra. Így például az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk az adminisztratív személyzet védőfelszerelését, így az arcmaszkokat és kesztyűket. Ezt a hadsereg csak akkor teszi meg, ha az önkormányzat erre nem képes. A tesztelés során keletkező biológiai hulladékot a hadsereg kezeli majd, de az ugyanott létrejött kommunális hulladékkal az önkormányzatnak kell foglalkoznia.

A védelmi miniszter arról is beszélt, hogy a most hétvégén végrehajtott tesztelés után a határokon is bevezetik az országba érkező személyek tesztelését.

A kivételek

A tízévesnél fiatalabb gyerekeknek, autizmussal élőknek, rákos betegeknek vagy olyan betegeknek, akik egészségi állapotuk miatt (például ha valakinek az orra törött el) nem tudnak elmenni, nem kell részt venniük az országos koronavírus-tesztelésen. Ehhez azonban orvosi igazolás szükséges.

Szintén nem kell teszteltetniük magukat azoknak, akiknek az elmúlt 90 napban pozitív volt a koronavírus-tesztjük. A kivétel a 65 év feletti személyekre is vonatkozik, de csak akkor, ha önkéntes otthoni karanténban maradnak.

A kijárási korlátozás alóli kivétel azokra is vonatkozik, akik PCR-tesztet végeztettek, és péntekig megkapják az eredményt. A vérvizsgálat eredményét nem fogadják el.

(tasr)