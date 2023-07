Oroszországban egy hónapja tört ki a háború – Ukrajnában már másfél éve tart

Több mint 500 napja indult el Oroszország inváziója Ukrajna ellen. Azóta egymást követték az fordulatok, Ukrajna sikeresen ellenállt az orosz támadásnak, sőt, ellenoffenzívába is kezdett. Az utóbbi hetekben pedig váratlan fejleményt jelentett Oroszországban, hogy Jevgenyij Prigozsin zsoldosai, a Wagner-csoport szembeszegült a moszkvai katonai vezetéssel. Szakértőinkkel a szomszédban dúló háborúról, annak oroszországi következményeiről beszélgetünk.

„A Wagner-csoport egy katonai magánvállalat, ami azért is érdekes, mert Oroszországban nem is létezhetne ilyesmi – az orosz hivatalos szervek szerint pont ezért tagadható is a részvétel. A Wagner- csoport érdekkapcsolatban áll a hivatalos szervekkel, és már valószínűleg akkorává nőtte ki magát, hogy bele kellene olvadnia a hivatalos hadseregbe, de nem akartak – ez volt a konfliktus csúcsa” – magyarázza Takácsy Dorka Oroszország-szakértő.

Arra a kérdésre, hogy a Wagner-csoport Moszkva felé történő hirtelen előretörése puccs vagy lázadás volt-e, a szakértő azt felelte, nehéz eldönteni, de mivel Prigozsinéknak politikai céljaik is voltak, inkább puccsról beszélhetünk, az orosz hivatalos narratíva azonban zendülésként hivatkozott rá – hogy kisebbnek láttassa az eseményeket.

„Putyin 3 órán keresztül beszélt Prigozsinnal ezután – ilyet sem látni gyakran, hogy egy zendülés után ilyen nyugodtan leülnek és megbeszélik az egészet” – teszi hozzá Feledy Botond biztonságpolitikai elemző.

Bár Takácsy Dorka szerint a zendülés arra utal, Putyin hatalma mégsem megingathatatlan, Feledy Botond szerint még mindig nem tudni pontosan, az elnök hatalma a vége felé közeledik-e.