Óriási baklövést követett el a Híd, megszavazta a magyar himnusz betiltását

Pozsony | A parlament olyan törvénymódosítást hagyott jóvá, amely szerint akár 7000 eurós büntetést is ki lehet szabni a szlovák, a magyar vagy bármely más ország himnuszának énekléséért. A jogszabályt hat magyar hidas képviselő is megszavazta. Ha a hibát nem tudják helyrehozni, többen mandátumukról is lemondanak.