Orbánt dicséri a Smer, a Hlas és az SNS

A magyarországi országgyűlési választás a szlovákiai politikusokat sem hagyta hidegen. A Fidesz-KDNP újabb elsöprő választási győzelmére azonban nagyon különbözőképpen reagáltak. A miniszterelnök, Eduard Heger (OĽaNO) a szokásoknak megfelelően gratulált Orbán Viktornak. A gratuláció tényéről szóló hírügynökségi híren kívül azonban semmit nem tudni arról, pontosan milyen üzenetet küldött a szlovák kormányfő a magyar kollégájának. Heger közösségi oldalán sem találtunk ilyen témájú bejegyzést. A korábbi szlovák miniszterelnök, jelenlegi pénzügyminiszter, Igor Matovič (OĽaNO) sem tett közzé a magyar választásról szóló nyilatkozatot, ahogy a külügyminiszter, Ivan Korčok (SaS-jelölt) sem, de Richard Sulík sem írt ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán semmit. Egyedül a gyakorlatilag szétesett Za ľudí kormánypárt Facebook-oldalán találtunk egy bejegyzést, amelyben Orbán győzelmi beszédéből azt a mondatot idézik, amikor a magyar miniszterelnök ellenfelének nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Za ľudí azt írja, míg a cseh, a lengyel és a szlovák kormány kiállt Ukrajna mellett, addig Magyarország habozik. „Magyarországnak el kell döntenie, hova áll” – teszik hozzá a magyar miniszterelnököt megszólítva.

A Hlas és a Smer Orbán mellett áll

A szlovák ellenzékben sokkal erősebb visszhangot váltott ki a Fidesz-KDNP választási győzelme. A Hlas vezetője, Peter Pellegrini szerint a magyarországi választás megmutatta, hogy Orbán konzervatív-nemzeti politikáját a választók nagy többsége támogatja, mert szerinte minden magyarnak stabilitást és jólétet biztosít. „Nehéz időkben minden nemzetnek erőskezű vezetőre van szüksége. Bízom benne, hogy a következő ciklus alatt is folytatódni fog Szlovákia és Magyarország hatékony és kölcsönös tiszteletre épülő együttműködése, amely hasznos eredményeket hoz majd mindkét nemzet számára” – írta a közösségi oldalán Pellegrini.

Robert Fico, a Smer elnöke pedig szinte változatlanul vette át a magyar kormánypártok kampányüzenetét. Úgy nyilatkozott ugyanis, hogy szerinte Orbán a magyar érdekeket helyezi az első helyre, nem hagyta belerángatni Magyarországot az ukrajnai konfliktusba. Itt fontos megjegyezni, hogy Magyarország segítséget nyújt Ukrajnának, ahogy az Oroszország elleni szankciókat is megszavazta, csupán a magyar-ukrán határszakaszon tiltotta meg a fegyverszállítást. Fico ezzel együtt is úgy látja, a magyar miniszterelnök „nagyon világosan” Magyarország szuverenitására és prosperitására helyezte a hangsúlyt. „Gratulálunk Magyarországnak, egyáltalán nem lepett meg a választási eredmény. Annak ellenére, hogy Orbán Viktorral ideológiai szempontból az ellenkező oldalon állunk, a Smer kormányzása idején közösen garantálni tudtuk a stabil szlovák–magyar viszonyt, amely már nem téma a szlovák belpolitikai versengésben” - szögezte le Fico a közösségi oldalán.

Némi abszurditással bír, hogy a korábban szélsőségesen magyarellenes, immáron parlamenten kívülre került Szlovák Nemzeti Párt vezetője, Andrej Danko is gratulált Orbán Viktornak.

Progresszív kritika

Michal Šimečka (Progresszív Szlovákia), EP-alelnök szerint a parlamenti választás eredménye nagyon rossz hír Magyarországnak, az Európai Uniónak és Szlovákiának is. „Nem beszélhetünk szabad választásokról. Nem kimondottan szavazathamisításra gondolok. Ha likvidálják a független médiát, megerőszakolják a választási rendszert és a párt érdekében alkalmazzák a korrupciót, valamint az összes állami intézményt is a párt szolgálatába állítják, nem lehet szó tisztességes, demokratikus küzdelemről” – írta a közösségi oldalán Šimečka, aki egyben a parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia alelnöke is. Úgy látja, Orbán Vlagyimir Putyin orosz elnök „trójai falova” az EU-ban. „Még a győzelmi beszédében is belerúgott egyet Zelenszkij ukrán elnökbe, Brüsszelbe, Sorosba, a médiába. Nincs okunk azt feltételezni, hogy véget vet az emberi jogok és az európai együttműködés ellen indított hajtóvadászatnak” – figyelmeztetett Šimečka, és hozzátette, nem szabad hagyni, hogy mindezt európai pénzből valósítsa meg.

Šimečka szerint a V4-nek Orbán nélkül kell tovább működnie. „Természetesen a rezsimjével továbbra is kommunikálni kell. Szlovákia számára pedig prioritásnak kell lennie, hogy továbbra is jó viszonyt ápoljon magukkal a magyarokkal. Országunk uniós ambíciói szempontjából azonban bármiféle együttműködés ezzel az illiberális vezetővel pusztán teher” – fogalmazott a politikus, emlékeztetve, hogy a V4 védelmi minisztereinek legutóbbi találkozóját törölni kellett, mert egyik partner sem volt hajlandó Magyarországra utazni. „Ha Szlovákia el akar érni valamit az EU-ban, az út Prágán, Bécsen, Berlinen vagy Párizson, nem pedig Budapesten keresztül vezet, amelyen Orbán illiberális csizmája tapos” – zárta bejegyzését Šimečka.

A szakember szerint

A szlovákiai pártok reakciójáról Grigorij Mesežnikov politológus lapunknak elmondta, a Smer és az abból kivált Hlas pártok vezetői által megfogalmazott üzenetek nem meglepőek. A szakértő kiemelte, hogy a két említett szlovák párt és a Fidesz közös tulajdonsága, hogy egy erős vezér által irányított politikát próbálnak átültetni. Az ilyen típusú politizálással való szimpatizálás végső soron a Smer és a Hlas vezetőjének nyilatkozatából is látszik.

A politológus rámutat, 2010-ig az akkor még egységes Smer erősen hungarofób politikát folytatott. „Ez a magyarellenesség akkor még a Fideszre és Orbán Viktorra is vonatkozott. A 2010 után alakuló Fico-kormányok idején azonban ez az etnikai elem háttérbe szorult, és pont a hasonló politikafelfogás miatt közeledett egymáshoz a magyar és a szlovák kormány” – magyarázta Mesežnikov, hogy miként tűnt el a nyíltan magyarellenes él Fico politikájából. A szakember rámutatott, a Orbán által képviselt nem liberális, vezetőközpontú berendezkedés még szlovákiai fasiszta pártok tetszését is elnyerte.

Az Orbánt bíráló Šimečka közleményével kapcsolatban a politológus pedig azt mondta, az EP-képviselő már korábban is gyakran bírálta a magyar miniszterelnököt, ezért az ő megnyilatkozása sem számít meglepőnek. „Pont azt veti Orbán szemére, amit Fico és Pellegrini a magyar miniszterelnök esetében dícséretesnek tart” – tette hozzá Mesežnikov. A szakember szerint jó lenne tudni, hogy mi a magyar választás eredményéről a véleménye a kormányzó OĽaNO-nak és SaS-nek, illetve a parlamenten kívüli KDH-nak. Ahogy azonban feljebb is írttuk, cikkünk megjelenéséig ezek a pártok erről nem adtak közre semmit.