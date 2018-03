Orbán sorosozása zavart keltett az MKP-ban

Pozsony | Az MKP a kormányválság kezdetétől a kormány lemondását követeli sajtóközleményeiben, és a párt prominens tagjai is szinte csak erről posztolnak a közösségi oldalakon. Orbán Viktor kijelentései azonban okoztak némi kommunikációs zavart.

Az MKP a belpolitikai válság kirobbanásának első napjaitól igyekezett ugyanazt az üzenetet, a kormányváltás és az új választások szükségességét közvetíteni a rendelkezésére álló csatornákon keresztül. A párt levelet írt Andrej Kiska államfőnek is, amikor a köztársasági elnök bejelentette, tárgyalásokba kezd a pártokkal az országban kialakult helyzetről – igaz, információink választ azóta sem kaptak. Menyhárt József pártelnök több Facebook-posztban is éles szavakkal szólította fel távozásra a kormányt, és tartotta magát a partnernek tekintett jobboldali ellenzék kommunikációs vonalához. Mindez nem véletlen, hiszen a párt úgy sejti, az előrehozott választások az ellenzéknek, köztük nekik is kedveznének – tegnapi sajtóközleményükben is úgy fogalmaznak, Robert Kaliňák belügyminiszter távozása nem elég, a teljes Fico-kormánynak távoznia kell.

Soros-szál

A belpolitikai válság egyik fontos kommunikációs fordulópontja volt azonban, amikor Robert Fico kormányfő belekeverte az ügybe a magyar származású amerikai milliárdost, Soros Györgyöt – beindítva ezzel a dezinformációs propagandagépezetet, és sejtetve, hogy Andrej Kiska államfő és a tüntetők mögött maga Soros állhat. Ez a lépés állította először kommunikációs dilemma elé a pártot, mely a magyar kormány stratégiai partnere, és projektjeinek jó részét a magyar kormány támogatásával valósítja meg – márpedig az Orbán-kormány legfontosabb „ellensége” a most zajló magyarországi választási kampányban épp Soros György.



Soros-tüntetők

A párt ezt a narratívát igyekezett teljesen figyelmen kívül hagyni, nyíltan nem ítélte el Fico mondatait, és beállt a tüntetések mögé is, több prominens tagjuk is megjelent a tüntetők között pénteken Pozsonyban és Kassán is. Az azonban a párt belső ügyeit ismerő forrásaink szerint nagyon nem jött jól az MKP-nak, hogy múlt pénteken a teljes magyar kormánymédia úgy adta el a szlovák belpolitikai válságot, hogy itt Soros György és a hozzájuk kötött szervezetek próbálják ellehetetleníteni Robert Ficót, hogy meggyengítsék a V4-es csoportosulást.

Orbán zavart kelt

Maga Orbán Viktor magyar kormányfő is megszólalt, és arról beszélt, Soros kézjegyét látja a szlovákiai belpolitikai eseményeken. Ezzel kapcsolatban egyfajta kommunikációs zavar lépett fel, hiszen míg az MKP legtöbb politikusa ezt igyekezett teljesen ignorálni, mások, mint Samu István, a párt egyik elnökségi tagja a Facebookon kifejezetten élesen fogalmazott. „El kell ismernünk: Orbán Viktor tanácsadói politikai analfabéták, amikor keverik az itteni helyzetet a magyarországi, valódi amerikai kormánymegdöntő szándékkal!” – írta egyik posztjában.



Az óvatos Menyhárt

Menyhárt József kérdésünkre kifejezetten óvatosan nyilatkozott. „Nem azt kell keresni a tüntetések mögött, mint amit mások felbujtó erőként próbálnak meghatározni. Hanem azt, hogy az embereknek elegük van, a Fico-kormányra, a maffiaállamra mondták azt, hogy elég volt. Két fiatal halt meg, a legértékesebbet vették el tőlük, az életüket. Ez visz utcára 50 ezer embert Pozsonyban, és tízezreket országszerte” – jelentette ki. Orbán Viktor kijelentéséről azt mondta: az MKP narratívája a kormányválsággal kapcsolatban nem változott. „Változatlanul azt kérjük, hogy a kormány menjen, mert elvesztette a hitelét, függetlenül attól, ki mit állít. Amivel az MKP nem ért egyet, például Soros György bevándorláspolitikájával (sic!), azzal kapcsolatosan kifejtette az ellenvéleményét, hiszen 80 ezer aláírást gyűjtöttünk össze a kötelező kvóták ellen” – tette hozzá. Orbán Viktorral nem beszélt a vitatott kijelentéséről.

Hatékony dezinformáció

A közösségi oldalakon azonban nagyon sok olyan hozzászólást olvasni, melyek arra utalnak, hogy sok szlovákiai magyar komolyan vette Robert Fico és Orbán Viktor kijelentéseit, valamint a dezinformációs gépezet állításait a „szlovákiai euromajdanról” és a „felülről irányított államcsínyről”, és arról beszélnek, hogy a szlovákiai magyaroknak ebből ki kell maradniuk.