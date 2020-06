Olcsóbb lehet az áram- és gázszolgáltatás

A földgáz piaci ára az idei év elejéhez képest is több mint a negyedével esett vissza. - TASR-felvétel

Pozsony | Jövőre az áram- és a gázszolgáltatás ára is csökkenhet a lakossági ügyfelek számára – állítják az energiaipari szakértők. Az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) egyelőre nem kommentálja az előrejelzéseket.

A villanyenergia ára a jövő év elejétől a háztartások és a kisebb cégek számára is nagyjából 5 százalékkal csökkenhet – állítja Martin Semrič, a Magna Energia áramszolgáltató portfóliómenedzsere. A lakossági áramszolgáltatás díjának a kiszámításánál Szlovákiában a prágai terméktőzsde árait veszik alapul. Hogy a jövő év elejétől milyen árakra számíthatunk, az az említett tőzsde idei első fél évében, vagyis 2020. január elsejétől június 30-áig jegyzett árszínvonalától függ.

„A jó hír, hogy a tőzsdei árak – a koronavírus-járvány és az enyhe tél miatt – látványosan csökkentek, amit a lakosságnak is meg kellene éreznie”

– tette hozzá Semrič.

Míg az Árszabályozási Hivatal az idei díjszabás kiszámításánál megawattóránként 51,85 eurós villanyárral számolt, az átlagos tőzsdei ár jelenleg 46 euró körül mozog. „Ha az elkövetkező napokban nem kerül sor látványos változásokra, a lakossági villanyenergia ára jövőre 11 százalékkal csökkenhet” – mondta Semrič. Maga a villanyáram az áramszolgáltatás díjának azonban csak egy részét teszi ki, a villanyszámlán szereplő összeg ugyanis a disztribúciós díjak mellett egyéb díjakat is tartalmaz, így például a megújuló energiaforrások állami dotációját és a veszteséges szénbányák üzemeltetését is a fogyasztókkal fizetteti meg az állam. Ezt is figyelembe véve, Semrič szerint jövőre nagyjából 5 százalékkal csökkenhet a lakossági áramszolgáltatás díja.

A végső döntés azonban az Árszabályozási Hivatal kezében van. Radoslav Igaz, az Árszabályozási Hivatal szóvivője elmondta: a jövő évi árakról csak az év vége felé döntenek, előre pedig nem kommentálják az árszabályozási döntéseiket.

Az áramszolgáltatáson kívül jövőre a gázszolgáltatás ára is csökkenhet.

„A tőzsdei árak a fogyasztók szempontjából ígéretesen alakulnak. A földgáz piaci ára az év elejéhez képest több mint a negyedével esett vissza, a kínálat ugyanis jóval meghaladja a keresletet”

– nyilatkozta Richard Kvasňovský, a Szlovák Kőolaj- és Gázipari Szövetség (SPNZ) ügyvezető igazgatója a TASR hírügynökségnek. Pontos összeget az elemzők szerint azonban egyelőre korai lenne mondani.