Olcsó vaddisznóhús az interneten keresztül

A szlovákiai vadászok a Szlovák Vadászkamara (SPK) legfrissebb adatai szerint az elmúlt vadgazdálkodási évben 75 ezer, az idei vadgazdálkodási év négy hónapja során pedig további 18 ezer vaddisznót ejtettek el, és a jelek szerint az idei évben elérik a százezres határt. Az elejtett vaddisznók számát tekintve – a nehéz körülmények ellenére – a vadászok történelmi rekordokat döntögettek. A korábbi években az elejtett vaddisznók száma csupán 35-40 ezer körül mozgott, ám amióta Szlovákiát közvetlenül fenyegeti az afrikai sertéspestis, a kilövések száma megduplázódott.

„A médiából mást se hallunk, mint hogy kevés vaddisznót lövünk ki. Sok vadásztársaság ugyanakkor évente többször is növeli a kilövési terveit, a járási hivatalok erdészeti és földügyi osztályai pedig a jogszabályok adta lehetőségeknek köszönhetően automatikusan módosítják ezeket”

– nyilatkozta lapunknak Alojz Kaššák, a Szlovák Vadászkamara szóvivője. A vadásztársaságokat a legveszélyesebb, a magyar határ mellett húzódó ütközőzónában, illetve a fertőzött területeken hűtőberendezésekkel látta el az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS) és a földművelésügyi tárca, a vadászkamara pedig fertőtlenítőszereket biztosított be a vadásztársaságoknak. A vadászok pénzügyi hozzájárulást kapnak minden elejtett és elhullott vaddisznóból származó mintavétel után. Kaššák szerint a vadásztársaságok számára nyújtott segítség további lehetőségeiről jelenleg is folynak a tárgyalások.

A Szlovák Vadászkamara szerint a vadászokat a mezőgazdasági termelők és a lakosság is segíthetik. „Hogy a vadászok még több vaddisznót ejthessenek el, jelentős változtatásokra lenne szükség. A magas szárú mezőgazdasági terményekben (cirok, kukorica, napraforgó, repce) legalább 100 méterenként nyiladékokat kellene kialakítani, hogy a vadállomány biztonságosan vadászhatóvá váljon. Vadkárra érzékeny növényeket ne vessenek a gazdák erdőszélre, közvetlenül az út mellé, mivel így ellenőrizhetetlenné válik a vadállomány mozgása. Csökkenteni kellene a nagy kiterjedésű monokultúrákat, és a gazdáknak be kellene tartaniuk az aratás és kaszálás helyes agrotechnikai időpontját is. Korlátozni kellene a lakosság mozgását a legveszélyeztetettebb területeken, a szlovák–magyar zöldhatár környékén pedig be kellene tiltani az erdők látogatását” – sorolja a teendőket Kaššák. A szóvivő szerint a vadászat, amely sokak számára hobbi, rengeteg jogi kötelezettséggel jár, és épp a vadászok azok, akik jelenleg kulcsfontosságú szerepet játszanak az afrikai sertéspestis elleni harcban. „A felelős hozzáállással és az elejtett vad felelős kezelésével jelentősen lassítják az afrikai sertéspestis terjedését, épp ezért tartjuk igazságtalannak ebben a nehéz helyzetben a lakosság egy részének a vadászokkal szembeni már-már gyűlölködő magatartását” – panaszkodik Kaššák.

Mivel a szlovákiai vadhúspiac túltelített a külföldről származó vadhússal, a Szlovák Vadászkamara már tavasszal kezdeményezte az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyeletnek a jogszabályok megváltoztatását, a vadhús kis mennyiségben – egészben való, feldolgozás nélküli – eladásának megkönnyítését.

„Hogy a helyzetet a vadászok számára megkönnyítsük, a Szlovák Vadászkamara egy internetes alkalmazást készített a vadhús értékesítésére. Ennek köszönhetően bárki hozzájuthat majd a minőségi és olcsó vadhúshoz, közvetve pedig hozzájárulhat a vadállomány csökkentéséhez, így a károk megelőzéséhez is”

– nyilatkozta Kaššák. Az applikáció pár napon belül a www.predajdiviny.sk weboldalon lesz elérhető. (mi)