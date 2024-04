Nyolc nap alatt 3,5 millió euró Ukrajnának

A gyűjtésbe mindez idáig több, mint 54 ezer adományozó kapcsolódott be és még jelenleg is tart, a pénzt a cseh védelmi minisztériummal és az ukrán nagykövetséggel folytatott konzultációt követően költik el a beszerzésekre. A szervezők a tegnapi sajtótájékoztatójukon jelezték, társadalmi feladatnak tartják az aktivitást és ezzel is szeretnék fenntartani Szlovákia nemzetközi jó hírnevét. A gyűjtés üteme felülmúlja az előzetes elvárásokat, ugyanis eredetileg a 250 ezer illetve az 1 millió eurós határt tűzték ki célul – Szlovákia az adományoknak köszönhetően nagyobb összeggel száll be a cseh központi lőszerbeszerzésbe, mint például az 1-2 millió eurót adományozó szlovén vagy az izlandi kormány.

Ha a kormány nem, az állampolgárok igen

A municiapreukrajinu.sk weboldal nyolc napja indította el a nyilvános gyűjtést, érdekesség, hogy az oldalnak az angol mellett egy magyar nyelvű mutációja is létezik. A szervezők Milan Rastislav Štefánik egy idézetével – „Aki azt hiszi, hogy a szabadságot mások vívják ki számára, az nem méltó rá.” - indokolják a gyűjtőakciót, de Otto Šimko háborús veterán és partizán is a kezdeményezés egyik arcává vált.

A sajtótájékoztatón felszólaló egyik szervező, Fedor Blaščák publicista és filozófus elmondta, furcsállják, hogy a jelenlegi szlovák kormány hajlandó fegyvereket küldeni Ukrajnának kereskedelmi alapon, megrendelésre, miközben a muníciót tartalmazó segélyszállítmányokat elvből elutasítja. Blaščák kijelentette, hogy Szlovákia keleti szomszédjának hasonló módon van szüksége a fegyveres segítségre, mint egykor az önállóságáért és megmaradásáért küzdő Izraelnek, amely máig hálás a szlovák és cseh segítségért, melyet államiságának kezdeti időszakában kapott.

A szervezők kijelentették, fontosnak tartják, hogy a polgári kezdeményezés hozzájárul az ország jó külföldi hírének megmaradásához és hazafias tettnek tartják a gyűjtésbe való bekapcsolódást.

A sajtótájékoztatón többek között Myroslav Kastran ukrán nagykövet is felszólalt, aki rámutatott, a két éve zajló invázió könnyen Ukrajna végét okozhatta volna, de az ország partnerei segítségével megállította az orosz támadást és azóta is harcol azért, hogy a világ a nemzetközi szabályok szerint működjön. Kastran úgy véli, az orosz támadás több mítoszt is megcáfolt – a világ nem gondolta, hogy Ukrajna ilyen hosszú ideig képes megvédeni magát, ahogy az orosz fegyverek nyugati eszközökkel szembeni felsőbbrendűségének mítosza is megdőlt. Kastran figyelmeztetett arra, hogy szintén mítosz, miszerint Ukrajna nem tudja megnyerni a háborút – Oroszországot egy dolog képes megállítani, az erő. A nagykövet szerint a cseh és szlovák kezdeményezés társadalomban kiváltott visszhangja mutatja, hogy a lakosság tisztában van a realitásokkal.

A szervezők a gyűjtés folytatása mellett a cseh védelmi tárcával és az ukrán nagykövetséggel közösen mérik fel a valós igényeket, majd döntenek arról, milyen eszközökre is költik az adományokat. Muníciót és egyéb haditechnikai eszközöket szlovákiai alapítvány és kezdeményezés törvényesen nem is vásárolhat, ezért az összegyűjtött összeg adományként az ukrán nagykövetséghez kerül.

Cseh kezdeményezésre

Csehország március elején jelentette be, hogy kormányforrásokból, harmadik országbeli készleteket kimerítve mintegy 800 ezer lövedék vásárlását finanszírozza Ukrajna számára és további országokat is bátorított a csatlakozásra. A kezdeti fázisban 18 állam csatlakozott a közös lőszerbeszerzéshez, de Szlovákia a tavaly őszi kormányváltás óta következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy fegyverszállítmányokat nem küld Ukrajnába. Érdekesség, hogy az általános tilalom nem terjed ki a szlovák védelmi ipar által gyártott fegyverekre, üzleti célú megrendelések tehát továbbra is érkezhetnek Kijevből, ahogy a szlovákiai üzemekben gyártott fegyverek is kiköthetnek a keleti szomszédnál.

A szlovákiai polgári kezdeményezésről több nyugati média, köztük a BBC, a Politico, vagy a Wall Street Journal is tudósított. A gyűjtőakció bejelentése és sikere abban az időszakban történt, mikor az Egyesült Államok közel 60 milliárd dolláros fegyvervásárlási csomagot hagyott jóvá Kijev részére. A szlovák kormány hivatalosan nem kommentálta a kezdeményezést, viszont az adománygyűjtés kezdeti fázisában a Markíza televízió több politikust is megkérdezett arról, hajlandó-e támogatni az akciót. A miniszterek egyöntetűen elutasították a felvetést, Robert Kaliňák, a védelmi tárca vezető pedig kijelentette, ő személy szerint a békekezdeményezéseket vagy az aknamentesítő berendezések beszerzését támogatná, ha lenne erre lehetősége.