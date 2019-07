Nyílt levél a megújult magyar érdekképviseletért

A nyílt levelet az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

"Megújult magyar érdekképviseletet!

Felelősségünk van, ezért nem hallgathatunk. Egy olyan generáció tagjai vagyunk, amely számára természetes, hogy a szlovákiai parlamentben van magyar érdekképviselet. Az utóbbi hónapok fejleményei alapján mindenki számára egyértelmű, hogy 2020 után ennek hiánya fenyeget. A jelenlegi kétpárti modell, sőt, annak további bővülése zsákutcának bizonyult. A megoldás egy közös lista – komoly személyi változásokkal és tartalmi reformmal.

Az utóbbi időben többen is kötelességüknek tartották nyilvánosan vagy informálisan éreztetni a politikai döntéshozókkal, hogy a helyzet tarthatatlan. Most mi is ezt tesszük, ám úgy érezzük, az ügy ennél többet kíván. Pártjaink tartalmilag kiüresedtek és megingott politikai legitimációjuk. Ezért a közös magyar érdekképviselet eléréséhez széles koordinációra van szükség.

A magyar ügyet csak olyan jellegű összefogás tudja megjeleníteni és sikerre vinni, amely hiteles, van mondanivalója, mellőzi a lejáratódott személyeket és széles bázison alapszik. Ezért nem csak a politikusokra, hanem minden egyes választóra és aktív polgárra apellálunk: közösen biztosítsuk a magyar érdekképviseletet!

Az érdekképviselet nem cél, hanem eszköz. Célja, hogy biztosítsa a szlovákiai magyarság fejlődési pályára állítását, a déli régiók felzárkóztatását, a demokratikus jogállami keretek és a kisebbségi jogok megerősítését, a kultúra sokrétű szerveződését. Szlovákia 2020-ban fontos választásra készül, amely során a kompromittálódott, korrupt pártokkal és a szélsőséges erőkkel szemben egy széles blokk veszi fel a küzdelmet. A magyarság számára fontos, hogy a választás után a demokratikus, nyugati irányultságú erők tudjanak kormányt alakítani, ahogy számukra is lényeges, hogy a magyarok bejutnak-e a parlamentbe, s ott kivel tartanak majd.

Kezdeményezésünkkel nem a pártokat tesszük zárójelbe, célunk az őszinte és hiteles együttműködés elősegítése. Mindenkit, akinek fontosak a fenti értékek, a tartalmas és tisztességes parlamenti magyar érdekképviselet jövője, arra kérünk, hogy csatlakozzon a felhíváshoz, mondja el véleményét, és velünk együtt fejtsen ki nyomást választott képviselőinkre: rólunk, értünk és velünk hozzák meg döntéseiket!

Bauer Ildikó igazgató, vállalkozó

Bokor Réka énekesnő

Czáboczky Szabolcs, történészhallgató

Durica Katarina író, újságíró

Fiala-Butora János jogász, kutató

Gálffy Balázs orvos

Hanesz Zoltán informatikai tanácsadó

Kaszmán-Saróka Liliána tanár, zenész

Kiss Kósa Annamária képzőművész, divattervező

Kulmon Angelika tájépítész

Laboda Róbert tanár, költő

Lovász Bálint civil aktivista

Marcinkó Adrián online marketing szakember

ifj. Mészáros Lajos ügyvéd

Mózes Szabolcs igazgató, publicista

Nagy Dávid ügyvéd

Orosz Örs kultúraszervező, aktivista

Smidt Tamás műépítész

Szabó Krisztián műépítész, civil aktivista

Tokár Géza politológus

Zsupcsan Zoltán pénzügyi szakember, aktivista"

A nyílt levélhez az erre a célra létrehozott www.kozosen2020.sk weboldalon lehet csatlakozni, a kezdeményezés FB-oldalán pedig véleményt lehet mondani.